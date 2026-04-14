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Feria Mujer Activa: emprendedoras entrerrianas mostrarán su producción en Paraná

El evento se realizará este viernes en La Vieja Usina y reunirá propuestas de distintos puntos de la provincia. Habrá espacios de venta, gastronomía e intervenciones culturales abiertas a toda la comunidad.

14 de Abril de 2026
Feria Mujer Activa.
Feria Mujer Activa.

El evento se realizará este viernes en La Vieja Usina y reunirá propuestas de distintos puntos de la provincia. Habrá espacios de venta, gastronomía e intervenciones culturales abiertas a toda la comunidad.

La Feria Mujer Activa reunirá este viernes en Paraná a emprendedoras de distintos puntos de Entre Ríos, en una propuesta que busca visibilizar el trabajo y la producción local liderada por mujeres.

 

El encuentro se desarrollará desde las 19 en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, con entrada abierta al público. La iniciativa forma parte de las políticas impulsadas por el Ministerio de Desarrollo Humano para fortalecer la autonomía económica.

 

 

En ese marco, la Feria Mujer Activa se posiciona como un espacio de encuentro que articula producción, comercialización y difusión de proyectos impulsados por mujeres.

 

Propuestas de diseño, producción y artesanías

 

En el sector de regalería participarán emprendimientos con una amplia variedad de propuestas, que incluyen indumentaria, accesorios, cerámica, textiles y objetos de diseño.

 

Muchas de las iniciativas forman parte de la marca colectiva Manos Entrerrianas, que promueve el desarrollo productivo con identidad local y fomenta canales de comercialización.

 

Feria Mujer Activa.
Feria Mujer Activa.

 

La Feria Mujer Activa permitirá a las emprendedoras exhibir y vender sus productos, consolidando vínculos con el público y potenciando sus proyectos.

 

Oferta gastronómica y actividades culturales

 

Además del espacio de exposición, el evento contará con un sector gastronómico con opciones variadas, desde elaboraciones caseras hasta propuestas sin TACC, bebidas y productos artesanales.

 

 

La jornada también incluirá intervenciones artísticas, espacios informativos y una propuesta musical a cargo de una DJ, generando un ambiente integral para el público.

 

La Feria Mujer Activa, que había sido reprogramada por cuestiones climáticas, se presenta como una oportunidad para recorrer producciones locales y acompañar el crecimiento de emprendimientos entrerrianos.

Temas:

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