Gala del Día del Inmigrante Alemán del Volga: una noche de cultura, danza y memoria en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La Gala del Día del Inmigrante Alemán del Volga se realizará en el Teatro 3 de Febrero de Paraná con entrada libre y participación de colectividades de toda la provincia.
La Gala del Día del Inmigrante Alemán del Volga se prepara para vivir una nueva edición en la ciudad de Paraná, con una propuesta cultural que reunirá danzas, música y representaciones históricas en el emblemático Teatro 3 de Febrero. La actividad, que celebra su 19ª edición, contará con la participación de colectividades de distintos puntos de la provincia y busca revalorizar las raíces inmigrantes en Entre Ríos.
El evento se realizará este miércoles 15 de abril desde las 20, con entrada libre y gratuita. Sebastián Tomás, uno de los organizadores remarcó que el objetivo es “acompañar a todas las representaciones que van a venir a lo largo y a lo ancho de toda la provincia”.
Desde la organización se subrayó que el encuentro no solo está dirigido a descendientes de la colectividad alemana del Volga, sino a toda la comunidad.
“Siempre. Es más, van a venir todas”, expresó Tomás, destacando que la celebración también integra a quienes sienten afinidad cultural o afectiva con estas tradiciones.
Una celebración de raíces e identidad
La propuesta de la Gala del Día del Inmigrante Alemán del Volga incluirá danzas tradicionales, vestimentas típicas y representaciones teatrales que recrean la llegada de los inmigrantes al país. José Gareis, referente de la organización, explicó que la actividad busca poner en valor la historia colectiva: “la colectividad alemana del Volga va a cumplir 150 años en muy poco tiempo”.
El evento contará con delegaciones artísticas de distintas localidades entrerrianas, como Valle María, Crespo, Villaguay, Oro Verde, Aldea Brasilera, Aldea San Juan, Aldea Santa Anita, Lucas González, Aldea Protestante y otras comunidades. Cada grupo presentará cuadros de aproximadamente ocho minutos, recreando escenas de la vida de los inmigrantes y su integración en suelo argentino.
Cultura, memoria y encuentro de pueblos
Durante la jornada también se destacará el “Encuentro de dos culturas”, con interpretaciones musicales que unirán repertorios alemanes y litoraleños. “Es una manera de honrar y de tener presente aquellos antepasados que llegaron aquí a la República Argentina”, señaló Gareis, quien además confirmó la presencia de autoridades y representantes diplomáticos.
El organizador resaltó el valor simbólico del Teatro 3 de Febrero como escenario central de la Gala del Día del Inmigrante Alemán del Volga, donde cada año se vive una verdadera fiesta cultural. “Realmente siempre están colmadas las instalaciones del teatro y es un día realmente festivo y cultural de la colectividad”, afirmó.
Tradición viva y transmisión generacional
Otro de los ejes del encuentro será la preservación del idioma y las tradiciones. Gareis explicó que existe una revalorización del idioma alemán y sus variantes, así como de textos religiosos y cancioneros tradicionales que forman parte del patrimonio cultural de las colectividades.
También subrayó el trabajo conjunto de las instituciones organizadoras y la continuidad del programa “Voces del Volga”.