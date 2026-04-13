Realizarán una charla sobre autismo, educación y derechos en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Charla sobre autismo, educación y derechos en Paraná se realizará este viernes con especialistas que abordarán emociones, diagnóstico y acompañamiento familiar.
Una charla sobre autismo, educación y derechos en Paraná se llevará a cabo este viernes a las 18:30 horas en el salón Mariano Moreno, ubicado en la intersección de Corrientes y Andrés Pazos. El encuentro está destinado a familias, profesionales y personas interesadas en la temática, con el objetivo de generar un espacio de intercambio y acompañamiento.
La actividad es organizada por la asociación NeuroCEA, encabezada por su presidenta Amaru Méndez, quien destacó la importancia de crear instancias de diálogo en torno al autismo. “Estamos con un objetivo más que claro: acompañar a las familias que cuando ingresan en este mundo del autismo”, expresó.
La propuesta se enmarca en el mes de la concientización sobre el autismo y busca abordar tres ejes centrales: emoción, educación y derechos. Según explicaron los organizadores, el objetivo es brindar herramientas prácticas y contención a las familias que atraviesan el proceso de diagnóstico.
Un espacio de acompañamiento y formación
Charla sobre autismo, educación y derechos en Paraná contará con la participación de tres profesionales especializados en distintas áreas. Entre ellos se encuentra el asesor legal Juan Manuel Britos, quien abordará los derechos de las personas con autismo y las consultas más frecuentes de las familias.
También participará la especialista Natalia Pautasso, quien expondrá sobre el impacto emocional del diagnóstico en el entorno familiar y cómo influye en la dinámica cotidiana. A su vez, la profesional Zulema Lucero aportará su experiencia en el abordaje integral de la temática.
Desde la organización destacaron que el espacio permitirá que los asistentes realicen consultas directas a los especialistas, generando un intercambio cercano y participativo.
Un encuentro abierto a la comunidad
La presidenta de NeuroCEA remarcó la importancia de generar estos espacios de contención y aprendizaje. “Es un lindo espacio para poder encontrarnos las familias que estamos en un contexto complicado. Tenemos más preguntas que respuestas”, señaló Amaru Méndez.