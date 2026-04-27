Cuánto cuesta preparar el locro para celebrar el día del Trabajador

A días del 1° de mayo, comenzó a moverse la demanda de ingredientes para locro. Comerciantes señalaron subas interanuales de hasta 30%.
El locro es una de las comidas típicas del Día del Trabajador y Elonce visitó una carnicería para conocer los precios de los insumos para preparar este tradicional plato argentino.
Si bien la demanda “viene lenta”, se esperaba un repunte en la previa inmediata a la fecha patria. Comerciantes del rubro cárnico indicaron que el mayor movimiento se concentraría entre el miércoles 30 de abril y el jueves 1° de mayo.
En ese marco, se ofrecen promociones especiales para facilitar la compra de los ingredientes. Entre ellas, se destacó un “combo locro” que incluye un kilo de cuerito, de patita, huesito y chorizo colorado, con un precio de $17.900 y un rendimiento estimado de diez porciones. Según detallaron, el paquete implica un ahorro cercano al 15% respecto a la compra individual de cada producto.
Aumentos y contexto económico
En cuanto a los precios, el comerciante señaló que los cortes utilizados para la preparación del locro registraron incrementos de entre un 25% y un 30% en comparación con el año pasado. A pesar de ello, consideraron que el plato continúa siendo una opción accesible por su rendimiento.
Asimismo, indicó que el contexto económico influye en las expectativas de venta. “La gente se tiende a volcar más a comidas tipo guiso”, explicó, al referirse a la preferencia por platos abundantes y compartidos en momentos de menor poder adquisitivo.
Sobre el stock dijo que se planificó el abastecimiento con anticipación, incluso desde febrero, para garantizar la disponibilidad de productos en la semana previa al 1° de mayo.
Tradición que se mantiene
El locro no solo representa una comida típica, sino también una tradición que se renueva en cada fecha patria. Con la llegada de mayo, se inicia una temporada que luego se replica el 25 de mayo y el 9 de julio, consolidando a este plato como uno de los símbolos de la gastronomía argentina. Elonce.com