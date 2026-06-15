Tasas de plazo fijo: qué bancos pagan más y cuánto rinde invertir $1 millón

Las tasas de interés de los plazos fijos continuaron en descenso durante el último año y muestran amplias diferencias entre entidades. Mientras los bancos tradicionales ofrecen rendimientos por debajo del 20%, las entidades digitales lideran el ranking.
Los plazos fijos en pesos atraviesan una nueva etapa de tasas reducidas en el sistema financiero argentino. Tras haber alcanzado niveles cercanos al 50% anual durante septiembre de 2025, los rendimientos ofrecidos por las entidades bancarias descendieron de manera sostenida hasta ubicarse actualmente en torno al 19% nominal anual promedio.
La caída de las tasas se produjo en un contexto de desaceleración inflacionaria y modificaciones en la política monetaria, lo que impactó directamente sobre una de las herramientas de ahorro más utilizadas por los argentinos.
De acuerdo con los datos relevados durante los últimos doce meses, la tasa promedio para depósitos a plazo fijo de personas humanas pasó de niveles superiores al 30% anual en junio de 2025 a valores inferiores al 19% en junio de 2026.
Cómo evolucionaron las tasas durante el último año
La tasa promedio del sistema mostró importantes variaciones a lo largo del período analizado. En junio y julio de 2025 se mantuvo cercana al 31% anual, aunque durante agosto comenzó una fuerte escalada.
El punto máximo se registró el 2 de septiembre de 2025, cuando el promedio alcanzó el 49,14% nominal anual. Sin embargo, esa situación fue transitoria y rápidamente comenzó una tendencia descendente.
Para octubre de ese año la tasa ya se ubicaba en 42,62%, mientras que en diciembre había retrocedido hasta 27,78%. La baja continuó durante todo 2026 hasta llegar a niveles cercanos al 19% en junio.
Esta evolución modificó significativamente el rendimiento obtenido por los ahorristas y redujo el atractivo relativo de los plazos fijos frente a otras alternativas de inversión.
Qué bancos pagan más por un plazo fijo
Actualmente, los bancos tradicionales se ubican entre los que ofrecen menores tasas de interés.
El Banco Nación paga una tasa nominal anual del 19%, mientras que Banco Galicia ofrece 15%, Santander 14,5% y BBVA 18,75%.
Por su parte, el Banco Provincia de Buenos Aires aparece como una de las entidades públicas con mejor rendimiento, con una tasa del 19,5%.
En términos prácticos, una inversión de un millón de pesos durante 30 días genera rendimientos que oscilan entre poco más de $11.900 y cerca de $16.000 según la entidad elegida.
Las entidades digitales lideran el ranking
La situación cambia al observar la oferta de bancos digitales, regionales y compañías financieras.
Entre las tasas más elevadas del mercado aparecen Banco Voii, con 23,5% anual; Banco CMF y Banco Meridian, con 23,25%; y Banco Bica, Banco del Sol y Reba, que ofrecen 23%.
En estos casos, una colocación de un millón de pesos a 30 días permite obtener rendimientos cercanos a los $19.000, superando ampliamente a los bancos tradicionales.
También se destacan Bibank, con una tasa del 21%, y Banco de Córdoba, con 20,75%.
Según especialistas del sector financiero, estas entidades utilizan tasas más competitivas como estrategia para captar nuevos clientes y depósitos en un mercado cada vez más segmentado.
Un desafío para los ahorristas
Pese a las diferencias existentes entre bancos, los rendimientos actuales continúan por debajo de la inflación acumulada, lo que plantea un desafío para quienes buscan preservar el poder adquisitivo de sus ahorros.
En este escenario, los especialistas recomiendan comparar cuidadosamente las tasas disponibles, analizar las condiciones de cada entidad y evaluar distintas alternativas de inversión para diversificar el ahorro.
La competencia entre bancos tradicionales, digitales y compañías financieras continúa generando una fuerte dispersión de tasas, mientras los ahorristas buscan maximizar el rendimiento de sus fondos en un contexto económico que sigue mostrando cambios permanentes.