ARCA intimó a miles de trabajadores por deducciones irregulares en Ganancias

El organismo detectó más de 23.000 casos con inconsistencias en deducciones del Impuesto a las Ganancias. Reclaman devoluciones millonarias y exigen justificar gastos declarados.
ARCA comenzó a notificar a miles de empleados que recibieron intimaciones para pagar deudas -en algunos casos millonarias- por aparentes inconsistencias en las deducciones de gastos del impuesto a las Ganancias.
Entre los casos están un empleado que fue intimado a devolver más de $ 3 millones; otro que le reclamaron deudas por casi $ 5 millones; y un tercero a quien su contador le pudo reducir la deuda a $ 400.000.
El organismo detectó montos "muy elevados" en gastos deducibles y elevó notificaciones con el valor de ajuste. En muchos casos, las inducciones comenzaron desde enero y la mayoría devolvió los montos adeudados, pero aún quedan 23.000 casos por resolver sobre un total de 800.000 trabajadores que pagan Ganancias. Es menos del 3% de quienes pagan Ganancias.
"Es una acción de fiscalización dentro del programa de cumplimiento voluntario a partir del cruce de información a través de las declaraciones juradas presentadas por los empleados, se verificó esa información y había conceptos improcedentes, la mayoría era de indumentaria para trabajo", dijeron fuentes cercanas a ARCA, según indica Clarín.
Las intimaciones alcanzan a trabajadores y jerárquicos que "inflaron" o registraron incorrectamente deducciones personales (por ejemplo, hijos e hijastros menores de 18 años) y generales (como ropa de trabajo, gastos educativos, créditos hipotecarios, o movilidad) por el año fiscal 2024 y 2025.
En la mayoría de casos, los excesos fueron en deducciones que no tienen tope. Se trata de indumentaria, equipamiento, inversiones en Sociedades de Garantías Recíprocas o aportes a Cajas Jubilatorias provinciales. Uno de los rubros que encendió el alerta aportes a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), donde en 10 casos hubo descuentos improcedentes en supuestas inversiones por hasta $ 400 millones.
El mínimo no imponible de Ganancias se actualiza en forma semestral, junto con las deducciones y escalas. Desde el 1 de enero, un trabajador soltero sin hijos que gane un sueldo bruto de $ 3 millones mensuales está exento del pago del impuesto. Para un bruto de $ 3,6 millones pagará $ 51.201 mensuales.
El trabajador puede deducir por su cónyuge o conviviente $ 3.966.752 por el período 2025 y $ 4.851.964 por 2026, siempre que el cónyuge o conviviente tuvo durante el año ingresos netos propios superiores al piso anual ( $ 4.211.886 para 2025 y $ 5.151.802 para 2026), según Alberto Mastrandrea, socio de impuestos de BDO.
Los empleados en relación de dependencia (cuarta categoría) pueden descontarse deducciones obligatorias (aportes y obra social), personales y generales por gastos comprobables en la plataforma SIRADIG de la exAFIP. Luego, el empleador efectúa la retención del impuesto y ARCA termina por verificarlo.
Hasta el 31 de abril de 2026, se podían cargar todas las deducciones y pagos a cuenta de Ganancias por el año fiscal 2025 y así recuperar parte de lo pagado. En el verano llegaron las primeras alertas de inconsistencias. En mayo, se incrementaron, y en junio cayeron las intimaciones de pago.
"El fisco envió muchísimas comunicaciones por una suerte de abuso en el cómputo de la deducción, hay jerárquicos con grandes remuneraciones y empleados con sueldos bajos, el problema es que están estimando la alícuota del 35%, cuando no estaban en esa escala", dijo el extitular del Consejo de Profesionales de Económicas, Humberto Bertazza.
Para otros especialistas, la proliferación de deducciones sobrestimadas se habría visto motivada por la intención de los empleados de mejorar el sueldo de bolsillo dado que la mayoría de las empresas no emparejó la inflación, mientras el gobierno aplica un "techo" a las paritarias e incrementó el mínimo no imponible durante 2024.
Los controles sobre ese sector llegan después de 10 meses consecutivos de la recaudación en términos reales y del pedido del Fondo Monetario de que al menos el 20% de los trabajadores pague el impuesto y de "armonizar" las deducciones.
"El fisco tiene la facultad de revisarlo, en el pasado no lo hacía ni tampoco el empleador, había una pequeña evasión por empleados, como no arman ellos su declaración jurada sino que el empleador te retiene el 35%, pueden deducir gastos permitidos, evidentemente hubo inconsistencias", dijo Gustavo Campos, socio de impuestos de PwC.
Las inconsistencias surgen a partir de un algoritmo y una vez que se detectan discrepancias, el organismo exige a los contribuyentes que demuestren los gastos con comprobantes o tickets. Luego, los empleados tienen un plazo de 15 días hábiles para ajustar los valores y pagarlos con los intereses correspondientes.
Si bien existen casos de dueños de empresas que incluyen "viajes a Disney" como gastos deducibles, el grueso de los casos detectados fueron empleados.
Los gastos en la mira de ARCA
1) Gastos de Indumentaria y equipamiento: este fue el principal motivo de inconsistencias. Estas deducciones se generalizaron por el trabajo en los hogares. El empleado debe demostrar que es para uso laboral exclusivo. Los bienes que se pueden utilizar dentro y fuera de trabajo, como tablets, celulares, notebooks, GPS, no se pueden deducir. Tampoco alimentos y bebidas; servicios públicos del hogar; cuotas de clubes y gimnasios.
2) Automóvil: la ley permite deducir estos gastos en forma exclusiva a los corredores y viajantes de comercio, pero hubo casos de empleados que dedujeron los gastos sin estar inscriptos en dicha actividad.
3) Educación: corresponde al progenitor que posea la responsabilidad parental y contempla cuotas de colegios públicos o privados en todos los niveles, refrigerio, alojamiento y transporte prestados directamente por el establecimiento, clases particulares sobre materias en planes de enseñanza oficial, guarderías y jardines, útiles escolares, guardapolvos y uniformes.
4) Cargas de familia: el hijo debe ser menor de 18 años al cierre del período fiscal, residente en el país y no debe haber tenido en el año ingresos netos propios que superen el mínimo no imponible. La deducción por un hijo fue de $ 2.000.447,87 para el 2025 y de $ 2.446.863,48 para 2026. Cuando los progenitores están separados o divorciados, solo uno de ellos puede computar la deducción por el 100%. Si ambos la declaran, lo deben hacer por el 50% cada uno. ARCA detectó casos en que los dos computaron el 100%.
5) Aportes a SGR: existe una deducción del 100% de los aportes, siempre y cuando el empleado sea socio protector. En la práctica, hubo casos de trabajadores que lo computaron sin haberlo pagado el aporte en forma total o parcial.