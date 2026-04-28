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A pocas semanas del mundial, Kylian Mbappé sufrió una lesión en el Real Madrid

El delantero francés debió ser reemplazado en el último partido debido a una molestia muscular. Su regreso no está confirmado, ya que depende de la evolución de los próximos días.

28 de Abril de 2026
Mbappé.
Mbappé.

El delantero francés debió ser reemplazado en el último partido debido a una molestia muscular. Su regreso no está confirmado, ya que depende de la evolución de los próximos días.

El delantero Kylian Mbappé sufrió una lesión muscular que encendió la preocupación en el Real Madrid y también en la selección de Francia, a pocas semanas de compromisos clave en el calendario internacional.

 

El club español confirmó el diagnóstico tras una serie de estudios médicos realizados luego del último partido, en el que el futbolista debió ser reemplazado por molestias físicas.

 

De acuerdo al parte oficial, el atacante presenta una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, por lo que su regreso quedará supeditado a la evolución en los próximos días.

 

 

Qué lesión sufrió y cuánto tiempo estará afuera

 

El informe médico del Real Madrid precisó que el jugador quedó “pendiente de evolución”, una fórmula habitual que evita establecer plazos exactos de recuperación.

 

Sin embargo, desde el entorno del club estiman que el delantero no estará disponible en el corto plazo y se perderá al menos el próximo compromiso de liga.

 

La lesión se produjo durante el encuentro frente al Real Betis, cuando pidió el cambio en la segunda mitad tras evidenciar molestias físicas.

 

Mbapp&eacute;.
Mbappé.

 

El objetivo: llegar al clásico

 

Pese a la baja confirmada, el principal objetivo es que Kylian Mbappé pueda recuperarse a tiempo para el próximo clásico frente al FC Barcelona, previsto para el 10 de mayo.

 

Ese partido aparece como una fecha clave tanto por la competencia local como por la relevancia deportiva del encuentro.

 

En ese contexto, el cuerpo técnico seguirá de cerca la evolución del futbolista para definir si puede reaparecer en ese compromiso.

Impacto en el club y la selección

 

La lesión también genera atención en el entorno de la selección de Francia, que monitorea el estado físico del delantero en la previa de futuras convocatorias.

 

 

El atacante es una pieza central tanto en su equipo como en el seleccionado, por lo que cualquier inconveniente físico impacta en la planificación deportiva.

 

Mientras tanto, Kylian Mbappé iniciará el proceso de recuperación con el objetivo de volver a la competencia en las próximas semanas, en un tramo decisivo de la temporada.

Temas:

Mbappé Real Madrid Francia
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