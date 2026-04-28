Dieron el alta a niño que recibió un trasplante de corazón: “Agradecemos al angelito donante”

Alonso tiene 3 años y tras un largo proceso en un hospital de Buenos Aires, pudo regresar a su hogar en Misiones. “Queremos agradecer al angelito donante”, dijo su mamá.
Pasadas las 21.40 de este lunes, el Aeropuerto de Posadas fue escenario de una escena cargada de emoción: Alonso, un niño de 3 años que recibió un trasplante de corazón en el Hospital Italiano de Buenos Aires, regresó a la provincia tras recibir el alta médica luego de meses de controles y seguimiento.
El caso se enmarca en una intervención de altísima complejidad que, según precisaron desde el Instituto de Previsión Social (IPS), implicó no solo un importante esfuerzo sanitario, sino también presupuestario. El presidente del IPS, Lisandro Benmaor, remarcó la dimensión del caso y lo que representa para el sistema de salud provincial. “La verdad que estamos muy felices. Estamos por recibir a Aloncito, un paciente del IPS, un misionero de San Javier que padeció una miocarditis”, explicó, y detalló que “eso le provocó una insuficiencia cardíaca terminal que requirió una derivación urgente en avión sanitario a Buenos Aires para un trasplante cardíaco”.
El funcionario subrayó que la intervención se concretó en diciembre y la definió como un hecho extraordinario. “Sucedió ese milagro y hoy, por primera vez desde el Hospital Italiano de Buenos Aires, uno de los centros más importantes de Latinoamérica en trasplante cardíaco, le dieron el alta”. En esa línea, agregó: “Hoy hablé con los cardiólogos del Hospital Italiano y le están dando el alta, así que estamos muy pero muy felices, orgullosos y emocionados”.
Benmaor también puso el foco en el impacto sanitario del caso: “En Alonso uno ve un resultado final de un sistema sanitario, de un sistema de salud del gobierno de la provincia de Misiones que dio respuestas y soluciones ante una de las patologías más graves que existe, con una mortalidad muy alta”.
El caso de Alonso no es aislado. Según indicó el titular del IPS, se trata del tercer trasplante cardíaco pediátrico exitoso en afiliados de Misiones en los últimos años. “Se suma al trasplante de Abigaíl y de Emma, que hace poquitito también se trasplantó. Son patologías raras pero muy graves, y quienes hemos tenido pacientes que han fallecido en ese camino, esto lo valoramos mucho, nos emociona y le damos la trascendencia que significa”, expresó.
A partir de ahora, se abre una nueva etapa para el niño, centrada en el seguimiento médico en la provincia. “Ahora comienza el seguimiento, tratamientos ya ambulatorios en la tierra colorada”, indicó Benmaor, y precisó que el abordaje será integral: “Los seguimientos pertinentes por parte del pediatra de cabecera, cardiólogos infantiles y todo el equipo multidisciplinario: kinesiología, nutrición, psicopedagogía, entre otros”.
La felicidad y agradecimiento de la familia
Desde el lado de la familia, la emoción atravesó cada palabra. Liliana Sosa, madre de Alonso, resumió el momento vivido: “Estamos muy emocionados por volver a casa, después de todo lo que pasamos, muy felices”. En relación al estado de salud de su hijo, aseguró: “Él viene re bien y eso es lo importante”.
También anticipó que el proceso continúa con múltiples cuidados: “Tenemos muchos controles, control para todos por mucho tiempo”. Sin embargo, el balance es positivo y marcado por el agradecimiento. “Queremos agradecer también a nuestro angelito donante y a todos los doctores, al doctor Lisandro, al equipo de IPS, a todos los cardiólogos y al equipo médico del Hospital Italiano”, expresó.
Por su parte, Juan Carlos Ramírez, padre del niño, también destacó el acompañamiento recibido durante todo el proceso. “Agradecer también a los doctores, al doctor Lisandro, que siempre estuvo al tanto con nosotros, a la prestación de servicio de IPS que siempre estuvo con nosotros en todo momento y a los doctores que se portaron de diez allá”.
El regreso de Alonso a Misiones no solo marca el cierre de una etapa crítica, sino también el inicio de una nueva vida bajo controles médicos permanentes. Su historia se suma a otros casos similares que, en los últimos años, reflejan tanto la complejidad de este tipo de intervenciones como la articulación entre el sistema de salud provincial y centros de alta especialización a nivel nacional.