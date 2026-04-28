Lanzaron talleres de salud y prevención para vecinos en el Centro de Salud El Charrúa

Lanzaron talleres de salud y prevención en el Centro de Salud El Charrúa de Paraná, con propuestas destinadas a vecinos de distintos barrios de la zona Este de Paraná. Las actividades están orientadas a la promoción de la salud, la capacitación y el acompañamiento comunitario.

La directora del centro, Carolina Maidana, explicó a Elonce que los espacios se desarrollan desde hace varios años con el objetivo de prevenir enfermedades y fortalecer el acceso a la salud. “Venimos desarrollando talleres que tienen que ver con la promoción y prevención”, indicó.

Talleres y propuestas abiertas

Entre las actividades se incluyen talleres de arte para adolescentes, espacios de lectura para niños y capacitaciones en economía social. Estas últimas están dirigidas a personas interesadas en iniciar o fortalecer emprendimientos.

“Se brindan cursos como manipulación de alimentos, que otorgan certificados para quienes quieran trabajar como emprendedores”, señalaron desde el centro a Elonce.

Las propuestas son abiertas a toda la comunidad y no requieren inscripción previa, ya que los vecinos pueden acercarse directamente al lugar. Los interesados en mayor información deben consultar en la cuenta de Instagram @capselcharrua o comunicarse al 3434641009.

Trabajo en red y comunidad

Desde la institución destacaron el trabajo articulado con distintas áreas municipales y organizaciones barriales. La red incluye comisiones vecinales, áreas de convivencia ciudadana y programas del Copnaf destinados a adolescentes.

Además, se impulsan espacios específicos para distintas etapas de la vida, como desarrollo infantil, estimulación cognitiva y actividades físicas.

“El objetivo es que cada etapa tenga un dispositivo específico para acercar a la salud”, explicaron a Elonce.

Campañas de vacunación

En paralelo, el equipo de salud lleva adelante campañas de vacunación en barrios de la zona. La trabajadora social Mariela Gottig detalló que se recorrieron distintos sectores para inmunizar a adultos mayores, embarazadas y niños.

Las tareas se desarrollaron en escuelas, comisiones vecinales y comedores comunitarios, con el objetivo de ampliar la cobertura sanitaria.

Preparación para la temporada invernal

Las actividades también están orientadas a la prevención de enfermedades respiratorias, que suelen incrementarse durante los meses de frío.

Desde el centro indicaron que, además de la vacunación, se realizaron controles de salud y visitas a familias con mayores necesidades sanitarias.

El Centro de Salud El Charrúa está ubicado sobre calle Poeta José Murga, en barrio Las Rosas, y forma parte de la red de atención primaria de la ciudad.