Cómo obtener la versión virtual del álbum del mundial y códigos para sobres gratis

Ya está disponible la versión digital del álbum del mundial

Desde este lunes ya está disponible el álbum virtual del Mundial 2026 para quienes buscan completar la colección sin gastar dinero. Se trata de la aplicación oficial de Panini que permite coleccionar a las 48 selecciones que participarán del certamen en Norteamérica entre junio y julio próximos.

La experiencia digital ofrece la misma emoción que el formato físico, permitiendo abrir sobres diarios, intercambiar repetidas con usuarios de todo el mundo y armar grupos con amigos para llenar las 980 figuritas del álbum.

Se puede jugar sin costo desde el celular y ya circulan los primeros códigos

Cómo descargar la aplicación

La herramienta es gratuita y está disponible para todos los dispositivos móviles bajo el nombre "FIFA Panini Collection".

Android: se descarga desde la Google Play Store.

iOS (iPhone): disponible en la App Store.

PC: también se puede jugar directamente desde cualquier navegador web a través del sitio oficial de la FIFA.

Una vez instalada, los usuarios pueden registrarse para guardar su progreso o participar como invitados. El sistema entrega una cantidad limitada de sobres cada 24 horas para fomentar el intercambio.

Códigos promocionales para sobres gratis

Para acelerar el proceso y obtener recompensas especiales, Panini habilitó una sección de códigos promocionales. El primer código oficial para canjear por un sobre extra ya está activo: FIFA-2026-PLAY.

Además, se espera que en las próximas semanas aparezcan nuevas claves ocultas en productos físicos de marcas asociadas, como Coca-Cola. También se podrá usar la cámara del celular para escanear envases y sumar más figuritas al inventario.

La Scaloneta en el mundo digital

Como es costumbre, la página de la selección argentina es la más buscada en el país. La colección virtual incluye a figuras como Lionel Messi, "Dibu" Martínez y Julián Álvarez, además de la codiciada figurita dorada del escudo de la AFA.

Los usuarios que logren completar secciones enteras o el álbum completo antes de que termine el Mundial participarán por premios y sorteos exclusivos de la FIFA.

Cuándo salen a la venta el álbum y las figuritas del Mundial 2026

Si bien se había anunciado para este lunes, el álbum de figuritas del Mundial 2026 tendrá su lanzamiento oficial y saldrá a la venta en su formato físico este jueves 30 de abril en la Argentina. De esta manera, los fanáticos podrán ir calentando la previa del gran evento que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Será la primera vez que la competencia contará con 48 equipos. Por eso, desde la marca Panini anticiparon que será “la colección más grande de la historia”.

El álbum de figuritas del Mundial 2026 contará con 112 páginas en las que estarán distribuidos los 48 planteles de la selecciones participantes. Cada sobre traerá siete figuritas.