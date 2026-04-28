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Caputo adelantó que en abril la inflación “empezará a ir hacia abajo”  

El ministro de Economía de la nación, Luis Caputo aseguró que “la inflación tuvo un pico en marzo pero a partir de abril empezará a ir hacia abajo”.

28 de Abril de 2026
Luis Caputo
Luis Caputo

El ministro de Economía de la nación, Luis Caputo aseguró que “la inflación tuvo un pico en marzo pero a partir de abril empezará a ir hacia abajo”.

El titular de la cartera económica del gobierno nacional, Luis Caputo expuso en la apertura de las jornadas de ExpoEfi, sobre economía, finanzas e inversiones y admitió que el dato de actividad de febrero fue malo pero dijo que la economía venía creciendo “con números récord”.

 

“No negamos que el dato de actividad de febrero dio mal, pero veníamos de números récord. Tenemos que saber de dónde veníamos”, afirmó Luis Caputo. El ministro de Economía disertó en la apertura del Congreso Económico Argentino que se lleva a cabo en el marco de ExpoEfi 2026.

 

“Estamos en récord de exportaciones. El agro está en un boom de 160 millones de toneladas. Eso no es casualidad es previsibilidad. Al agro cuando vos le das mejores perspectivas inmediatamente invierte. Vamos a seguir generando condiciones para que el campo tenga la renta que merece”, agregó.

Caputo estimó que “solamente en energía, entre este año y 2035, vamos a tener más de 350.000 millones de superávit. No se si se toma conciencia de los números que estamos hablando".

 

Con respecto a la inflación, señaló que la baja de interés en pesos “es lo que nos hace ser optimistas” sobre el proceso de desinflación, a pesar del dato de 3,4% que el Indec informó en marzo.

 

 

“Normalmente, cuando el tipo de cambio sube y la tasa de interés baja, hay inflación. Hubo una baja fuerte de la tasa de interés y todos los días el BCRA tiene que comprar dolares para que el peso no se aprecie más. Eso quiere decir que el proceso de desinflación se va a retomar. La inflación tuvo un pico en marzo pero a partir de abril empezará a ir hacia abajo”, afirmó Caputo.

 

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