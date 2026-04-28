Aldea María Luisa celebrará la Fiesta del Trabajador con música y gastronomía

REDACCIÓN ELONCE
Se realizará la quinta edición de la Fiesta del Trabajador en Aldea María Luisa con entrada gratuita, supo Elonce. Habrá espectáculos, feria de emprendedores y propuestas gastronómicas.
Se realizará la Fiesta del Trabajador en Aldea María Luisa con espectáculos, feria de emprendedores y propuestas gastronómicas. La quinta edición del evento tendrá lugar el viernes 1 de mayo en el predio del Multiespacio “La Posta”. La jornada contará con entrada libre y gratuita y es organizada por el gobierno municipal de la localidad del departamento Paraná.
Durante el evento, se dispondrá una amplia variedad de stands de emprendedores y puestos gastronómicos. También participarán cabañas ovinas que expondrán ejemplares de distintas razas.
En el escenario principal se presentarán artistas desde las 16, entre ellos Cuarteto Gigante, Brisas Inmigrantes, Los Majestuosos del Chamamé y Los Charros.
El evento contará con un patio gastronómico con comidas tradicionales, como asado con cuero, pirok y empanadas.
“Es una fiesta muy familiar”
La directora provincial de Programas y Promoción Cultural, Natalia Pardo, destacó a Elonce el crecimiento de la fiesta en los últimos años. “Es una fiesta que crece año tras año y ha convocado a más de 20 mil personas”, afirmó. Además, indicó que para esta edición se espera la participación de más de 500 emprendedores.
La funcionaria también subrayó el movimiento económico que genera el evento, con la participación de artesanos, productores y artistas.
Por su parte, la viceintendenta de Aldea María Luisa, María Elisabeth Celeste Pando, señaló a Elonce que la celebración se consolidó en el calendario local. “Es una fiesta muy familiar”, expresó, y remarcó la diversidad de propuestas culturales y musicales.
La Fiesta del Trabajador se presenta como una propuesta que combina espectáculos, producción local y actividades recreativas para toda la comunidad.