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Política Reunión del Gobernador y los intendentes

Frigerio e intendentes del área metropolitana proyectan el parque ambiental del Gran Paraná: la posible ubicación

Se trató de un espacio de trabajo de la mancomunidad del Gran Paraná, en el marco del diseño del proyecto del parque ambiental, que "va a resignificar el manejo de residuos de las ciudades que integran este esquema". La posible ubicación.

28 de Abril de 2026
El parque ambiental del Gran Paraná: la posible ubicación.
El parque ambiental del Gran Paraná: la posible ubicación. Foto: (GPER).

Se trató de un espacio de trabajo de la mancomunidad del Gran Paraná, en el marco del diseño del proyecto del parque ambiental, que "va a resignificar el manejo de residuos de las ciudades que integran este esquema". La posible ubicación.

El gobernador Rogelio Frigerio se reunió este martes con los intendentes del área metropolitana que integran el Consorcio Interjurisdiccional Regional Mancomunidad Parque Ambiental del Gran Paraná, quienes presentaron los avances del proyecto.

 

La reunión se desarrolló en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) y contó con la participación del secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; y el coordinador de la Unidad Operadora Provincial del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Marcelo Wechsler.

 

Al término del encuentro, Bernaudo explicó que se trató de un espacio de trabajo de la mancomunidad del Gran Paraná, en el marco del diseño del proyecto del parque ambiental, que "va a resignificar el manejo de residuos de las ciudades que integran este esquema".

 

El funcionario precisó que participaron para estar interiorizados y remarcó que "se ha trabajado mucho hasta ahora y se continúa avanzando en una iniciativa en la que Paraná y Oro Verde tienen un rol central", indicó.

 

Participaron los intendentes que integran el consorcio: de Paraná, Rosario Romero; de Oro Verde, César Clement; de Colonia Avellaneda, Ariel Weiss; de San Benito, Ariel Voeffray; de Sauce Montrull, María Soledad Daneri; y de Colonia Ensayo, Cristian Kemerer.

 

Residuos sólidos y posible ubicación

 

Por su parte, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, se refirió a la necesidad de las ciudades de mejorar el tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos y de eliminar los vertederos a cielo abierto. "Venimos avanzando en este proyecto conjunto con la provincia y los municipios para concretar un parque ambiental con relleno sanitario que permita un tratamiento más eficiente de los residuos", aseguró.

 

En tanto, el intendente de Oro Verde, Clement, comentó que el consorcio analiza posibles ubicaciones para el proyecto y mencionó como alternativa un predio del Ejército. "Es un lugar que cuenta con muchas hectáreas y no presenta urbanización cercana. Creemos que reúne condiciones adecuadas para concretar este proyecto", sostuvo.

Temas:

Paraná Oro Verde Colonia Avellaneda San Benito Sauce Montrull
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