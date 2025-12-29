“Supergripe” H3N2: prevén “un adelantamiento de la circulación del virus" en Entre Ríos

Las autoridades sanitarias de Entre Ríos llevan a cabo un seguimiento activo de la nueva subvariante del virus H3N2, conocida de manera informal como “supergripe”, que mostró una mayor capacidad de contagio en el hemisferio norte. Así lo explicó a Elonce el director provincial de Epidemiología, Diego Garcilazo, al detallar el monitoreo que se desarrolla a nivel provincial y nacional.

Garcilazo señaló que el análisis se apoya en la evolución de la enfermedad en el hemisferio norte, donde durante el invierno se registró un aumento significativo de casos. “El 90% de los pacientes internados con gripe en esa región tiene esta nueva subvariante”, indicó, y aclaró que, según la Organización Mundial de la Salud, no se trata de un virus más grave, sino de uno con mayor capacidad de contagio.

“Supergripe” H3N2

No obstante, advirtió que en Europa se registró un adelantamiento de la circulación del virus, lo que generó preocupación por el aumento en la cantidad de casos que saturaron los servicios sanitarios.

“La vacuna que se aplicó durante esa temporada no contemplaba esta subvariante, lo que provocó una disminución en su efectividad. Esto no significa que no sirva, sino que protege menos frente a esta cepa en particular. Esa situación derivó en un aumento de casos y de internaciones en el hemisferio norte, donde actualmente atraviesan el invierno, con cifras superiores a las habituales para esta época del año”, explicó Garcilazo.

De igual manera, alertó que en nuestra región podría darse "un adelantamiento de la circulación del virus", lo que generaría un incremento en la cantidad de consultas en guardias y en las internaciones, lo que obliga a anticipar estrategias sanitarias antes de la llegada del invierno.

En relación con la situación local, Garcilazo indicó que en Entre Ríos ya se observa una circulación importante del virus de influenza, aunque recordó que históricamente el pico se produce a fines de mayo y durante el invierno.

Vigilancia y preparación del sistema de salud

El director de Epidemiología detalló que la provincia de Entre Ríos reforzó la vigilancia de laboratorio, especialmente en los casos graves que requieren internación, con el propósito de "establecer cómo estaba circulando el virus en el país". "Cuando se confirmaba influenza A, las muestras eran enviadas al Instituto Malbrán para su secuenciación genética, con el objetivo de determinar si correspondían a esta nueva subvariante", explicó.

Garcilazo remarcó que la situación no es comparable con la pandemia de COVID-19. “El coronavirus era un virus desconocido, mucho más contagioso, no sabíamos cómo se transmitía, cómo prevenirlo y no teníamos una vacuna”, rememoró, aunque insistió en la necesidad de mantener la atención, especialmente en los hospitales con servicios de internación y terapia intensiva.

“Supergripe” H3N2: prevén “un adelantamiento de la circulación del virus"

Finalmente, el funcionario pidió a la población informarse únicamente a través de fuentes oficiales y evitar la difusión de noticias falsas. “Es muy importante buscar información en organismos oficiales, como la OMS y los ministerios de Salud nacional y provincial”, señaló, al advertir que existe una tendencia a generar alarma innecesaria asociando esta situación con el COVID.