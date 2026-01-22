Milei firmó la adhesión de Argentina al Consejo de Paz creado por Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en marcha este jueves en Davos el Consejo de Paz y aseguró que, en la actualidad, “el mundo está más pacífico que hace un año”.

Asimismo, expresó que la guerra de Gaza “está llegando a su fin”.

Del lanzamiento del “Consejo de la Paz”, formó parte el mandatario argentino Javier Milei, que firmó la integración de Argentina.

“Mucha gente está feliz con lo que estoy haciendo. Hoy el mundo está más pacífico que hace un año”, señaló Trump, quien además dijo: “Capturamos a (Nicolás) Maduro y los venezolanos están felices”.

AHORA I Milei firmó la integración de la Argentina al Consejo de Paz creado por Donald Trump. https://t.co/c9zyr4BFy5 pic.twitter.com/y1d5R4WTbY — TN - Todo Noticias (@todonoticias) January 22, 2026

El mandatario estadounidense dijo luego: “La guerra en Gaza está llegando a su final y estamos controlando la situación en Irán”.

“Trabajamos muy duro, hace un año el mundo estaba muy mal”, aseveró, a la vez que indicó: “Estamos haciendo un progreso significativo con el Isis”.

En el acto estuvieron, además de Milei, Benjamín Netanyahu y Recep Tayyip Erdogan.

El comité ejecutivo fundador del Consejo de la Paz está integrado el secretario de Estado Marco Rubio, Jared Kushner, el enviado especial Steve Witkoff y el ex primer ministro británico Tony Blair.

#Atento | Trump firma el lanzamiento de la Junta de Paz que, aunque nació con el objetivo de impulsar el fin de la guerra en Gaza, ahora apunta a involucrarse en otros conflictos globales pic.twitter.com/g3m6B62O2a — Diario La República (@larepublica_co) January 22, 2026

El viaje de Milei

En su paso por Suiza, a donde viajó para participar del Foro Económico de Davos, el presidente Javier Milei asistió este jueves a la ceremonia que dio lugar a la firma del Consejo de la Paz creado por Donald Trump.

La delegación presidencial que lo acompaña está compuesta por los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Tras la firma del acta fundacional de la instancia impulsada por Trump en Davos, Milei espera dar una serie de entrevistas, la primera con la agencia de noticias Bloomberg y luego con The Economist, ante la editora en Jefe, Zanny Minton Beddoes.

Finalmente, a las 18 (14 en la Argentina) emprenderá el regreso al país.