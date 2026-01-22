 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política

Milei firmó la adhesión de Argentina al Consejo de Paz creado por Donald Trump

El presidente de Estados Unidos lanzó el Consejo de la Paz y Javier Milei firmó la integración de Argentina.  

22 de Enero de 2026
Milei firma el Consejo de Paz de Trump
Milei firma el Consejo de Paz de Trump

El presidente de Estados Unidos lanzó el Consejo de la Paz y Javier Milei firmó la integración de Argentina.  

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en marcha este jueves en Davos el Consejo de Paz y aseguró que, en la actualidad, “el mundo está más pacífico que hace un año”.

 

Asimismo, expresó que la guerra de Gaza “está llegando a su fin”.

 

Del lanzamiento del “Consejo de la Paz”, formó parte el mandatario argentino Javier Milei, que firmó la integración de Argentina.

 

“Mucha gente está feliz con lo que estoy haciendo. Hoy el mundo está más pacífico que hace un año”, señaló Trump, quien además dijo: “Capturamos a (Nicolás) Maduro y los venezolanos están felices”.

El mandatario estadounidense dijo luego: “La guerra en Gaza está llegando a su final y estamos controlando la situación en Irán”.

 

“Trabajamos muy duro, hace un año el mundo estaba muy mal”, aseveró, a la vez que indicó: “Estamos haciendo un progreso significativo con el Isis”.

En el acto estuvieron, además de Milei, Benjamín Netanyahu y Recep Tayyip Erdogan.

El comité ejecutivo fundador del Consejo de la Paz está integrado el secretario de Estado Marco Rubio, Jared Kushner, el enviado especial Steve Witkoff y el ex primer ministro británico Tony Blair.

 

El viaje de Milei

En su paso por Suiza, a donde viajó para participar del Foro Económico de Davos, el presidente Javier Milei asistió este jueves a la ceremonia que dio lugar a la firma del Consejo de la Paz creado por Donald Trump.

 

La delegación presidencial que lo acompaña está compuesta por los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

 

Tras la firma del acta fundacional de la instancia impulsada por Trump en Davos, Milei espera dar una serie de entrevistas, la primera con la agencia de noticias Bloomberg y luego con The Economist, ante la editora en Jefe, Zanny Minton Beddoes.

 

Finalmente, a las 18 (14 en la Argentina) emprenderá el regreso al país.

Temas:

Consejo de Paz Javier MIlei Donald Trump
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso