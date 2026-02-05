Pescadores de Gualeguaychú denuncian pesca ilegal y falta de controles

Los pescadores artesanales de Gualeguaychú alertaron sobre el ingreso ilegal de embarcaciones al río Uruguay, la depredación de los recursos pesqueros y la ausencia de controles efectivos por parte de las autoridades.
Los pescadores artesanales de Gualeguaychú atraviesan una situación crítica a raíz del avance de la pesca ilegal en el río Uruguay y la falta de controles por parte de las autoridades competentes. Según denunciaron públicamente, embarcaciones provenientes de otras regiones ingresan de manera clandestina a zonas donde la actividad está regulada, afectando de forma directa su fuente de trabajo.
De acuerdo a lo explicado a R2820, los pescadores de la ciudad cuentan con un área de pesca delimitada que se extiende desde el kilómetro 40 hasta el kilómetro 119 del río Uruguay. Sin embargo, esta normativa es sistemáticamente vulnerada por lanchas que llegan desde Paranacito, el Río de la Plata, el río Paraná y otros puntos, especialmente durante la noche, cuando los controles son prácticamente inexistentes.
“Entran rompiendo los tejidos de pesca, navegan a gran velocidad con motores de hasta 250 caballos y se llevan el poco pescado que nos entra”, relataron los trabajadores, quienes advirtieron que estas prácticas no solo generan pérdidas económicas significativas, sino que también ponen en riesgo su integridad física mientras desarrollan la actividad de manera legal.
Daños materiales y riesgos para la seguridad
La problemática no se limita únicamente a la pesca ilegal. Los pescadores artesanales de Gualeguaychú también señalaron la conducta irresponsable de algunas embarcaciones deportivas que circulan por la zona. Según explicaron, muchos navegantes pasan reiteradamente por encima de las mallas de pesca, provocando roturas intencionales al desplazarse con motores de gran porte.
Este tipo de maniobras genera importantes daños materiales, ya que las redes representan una inversión costosa para los pescadores, quienes muchas veces no cuentan con recursos para reponerlas. Además, la circulación a alta velocidad en áreas donde se encuentran trabajando personas incrementa el riesgo de accidentes en el río.
A esta situación se suma la falta de respuestas institucionales. “Hoy en día no tenemos a quién quejarnos. Avisamos a las autoridades, pero nadie nos da respuestas ni explicaciones”, manifestaron con preocupación, reflejando un sentimiento de abandono por parte del Estado.
Familias a la deriva y recursos en peligro
La ausencia de controles efectivos agrava aún más el panorama para las familias que dependen exclusivamente de la pesca artesanal como medio de subsistencia. Los trabajadores aseguran sentirse “a la deriva”, sin soluciones concretas y con un futuro cada vez más incierto frente al avance de prácticas ilegales que no reciben sanción alguna.
Además del impacto social y económico, los pescadores alertan sobre el daño ambiental que provoca la depredación del recurso ictícola. La pesca indiscriminada, sin respetar tallas mínimas ni temporadas, pone en riesgo el equilibrio del ecosistema del río Uruguay y compromete la sostenibilidad de la actividad a largo plazo, indicaron a R2820.
Por este motivo, los pescadores artesanales de Gualeguaychú reclaman una intervención urgente de las autoridades provinciales y nacionales. Exigen mayor presencia en el río, controles permanentes, cumplimiento de las normativas vigentes y sanciones para quienes operan de manera ilegal.