Incautaron más de 3,5 toneladas de marihuana valuadas en $13.300 millones

La Policía de Misiones secuestró más de tres toneladas y media de marihuana, valuadas en $13.300 millones. La droga se encontraba oculta en el monte y listas para ser trasladadas.
La Policía de Misiones secuestró más de tres toneladas y media de marihuana. El procedimiento se llevó a cabo el sábado pasado, en horas de la tarde, en la ciudad de Montecarlo, a la altura del kilómetro 1527 de la Ruta Nacional Nº 12.
Efectivos de la División Drogas Peligrosas de la Unidad Regional XV que realizaban recorridas preventivas y tareas de observación en la zona, detectaron movimientos inusuales y trillos recientes, indicios claros de actividad logística vinculada al ilícito, por lo que se desplegó un rastrillaje minucioso en el sector. No descartando que los encargados del resguardo huyeran al ver la presencia de la patrulla de la fuerza provincial.
Como resultado de la búsqueda, a unos 100 metros hacia el margen oeste de la ruta, el personal policial logró ubicar un total de 144 bultos ocultos entre la vegetación, acondicionados en bolsas de arpillera y polietileno de color negro y celeste, que contenían sustancia vegetal compactada en forma de ladrillos.
Posteriormente, tras la realización de las pruebas de campo correspondientes, se confirmó que se trataba de marihuana, con un peso total de 3.573,300 kilogramos, lo que da cuenta de un volumen excepcional y de una operatoria a gran escala.
De acuerdo a la investigación, el lugar, comúnmente denominado campamento narco, funcionaba como un punto de acopio para enfriamiento, donde la droga permanecía resguardada en el monte, a la espera del momento oportuno para su traslado y distribución, una modalidad habitual utilizada por organizaciones narcocriminales para minimizar riesgos, evadir controles y poder trasladar la carga hacía otros puntos del país.
En ese marco, la investigación continúa activa y la Policía de Misiones mantiene un intenso operativo en la zona, con patrullajes permanentes, rastrillajes terrestres y apoyo de drones con el objetivo de identificar y detener a los integrantes de la estructura delictiva, incluidos los cuidadores del cargamento y los responsables logísticos de la maniobra.
El procedimiento fue puesto en conocimiento de la Fiscalía Federal, que dispuso el trámite ordinario de la causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737, continuándose con las actuaciones judiciales de rigor. (Misiones OnLine)