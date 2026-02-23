"Un sueño que venimos postergando": bailarines piden colaboración para participar en un concurso en Brasil

Bailarines de Urban Style, un grupo de danza que se reúne en el Polideportivo Lomas del Sur, dialogaron con Elonce a raíz de un especial pedido a la comunidad, en el marco de su participación en Universal Dance, un concurso internacional que se celebrará en junio en Brasil.

Las referentes de la academia, Camila Alvez e Ingrid Llover, mostraron su emoción y entusiasmo por la oportunidad de representar a Paraná y a Argentina en el vecino país.

Bailarines piden colaboración para cumplir un sueño

Sobre la academia de baile, explicaron que tiene diferentes grupos de entrenamiento. “Uno de ellos es el grupo Teams, que competirá por segundo año consecutivo, después de tanto entrenamiento y de ser clasificados para viajar a Brasil y representar al país, a la provincia y a la ciudad”, contó Alvez.

Si bien el año anterior clasificaron, no pudieron viajar debido a contratiempos económicos. “Fuimos 27 bailarines que clasificamos, pero queríamos que, en esta oportunidad, sea el grupo Teams el que participe”, señaló. Por ello realizan ventas e iniciativas para recaudar fondos.

Acerca de la competencia en Brasil, Alvez destacó el sentido de unión de este tipo de encuentros de bailarines, donde habrá personas de diferentes países. Valoró además “la experiencia, además de ir y competir, van a haber clases con diferentes profesores, excursiones, va a ser una experiencia inolvidable que sucede pocas veces”.

Por su parte, Ingrid sinceró: “Es un sueño que venimos postergando hace dos años y este año decidimos darle para adelante. Sabemos que es difícil, que el viaje tiene un costo grande, pero con ayuda, con movimiento, con pasión de estos jóvenes se puede lograr”.

Otras bailarinas, llamadas Tiziana, Ema, Luisina, de 12 y 15 años, expresaron su motivación para participar en la competencia en Brasil y destacaron: “Viajar significaría cumplir un poco de nuestro sueño. También lo que nos hace feliz, que es bailar y compartir”.

La iniciativa para recaudar fondos

El viaje a la competencia en Brasil está pautada para junio, por lo que aún restan tres meses para recaudar los fondos y solventar los gastos. En este aspecto, los bailarines realizan una venta de helados Veneto.

“Ofrecemos dos barras con precios diferentes, pero con muchas variedades de gustos. Nos pueden seguir en Instagram a Urban Style Dance, donde subimos las promos de los helados”, contó como primera propuesta.

Por otro lado, señaló Llover, “estamos pidiendo donación a través del alias Brasil Teams 2026”.

Otro integrante del grupo, Toto, calculó: “Si 2000 personas donan 1000 pesos, nos ayudaría a estar más cerca de la meta deseada”.

La organización de la competencia Universal Dance ofrece “un paquete con estadía, hospedaje, transporte. Todo lo que se abona se abona a la empresa”, explicó Llover.

Además, especificó que las comidas no están incluidas por lo que “es un gasto extra”.

Sobre la competencia

Universal Dance es el campeonato internacional de danza con el mayor nivel técnico y artístico, según revela en su sitio web. La edición 2026 se llevará a cabo del 2 al 8 de junio en Florianópolis.