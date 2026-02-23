Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Humano exigen justicia salarial ante recortes

REDACCIÓN ELONCE
El recorte de ingresos afecta gravemente a las trabajadoras y trabajadores del Ministerio, quienes siguen organizándose para exigir una respuesta del gobierno provincial.
A lo largo de los últimos meses, las trabajadoras y trabajadores del Ministerio de Desarrollo Humano han venido organizándose en asambleas, movilizaciones y protestas para denunciar el recorte en sus ingresos, implementado por el gobierno provincial. En una entrevista reciente, una de las delegadas de ATE, María Victoria Bautista, explicó el malestar generalizado entre los empleados del sector. "Es muy difícil ir a trabajar todos los días cobrando menos, en un escenario donde los precios suben permanentemente, aunque no se vean reflejados en los índices oficiales", comentó.
El recorte comenzó a aplicarse en junio de 2025, afectando entre un 15% y 20% del salario de los trabajadores, una reducción que ha dejado a muchos con un salario que no alcanza ni siquiera para cubrir la canasta básica. "Este concepto que se recortó representa más o menos el 30% del ingreso total de los trabajadores. Sin ese concepto, nuestros salarios están por debajo de la canasta básica familiar", señaló la delegada.
El salario básico de los trabajadores del Ministerio no supera los 200,000 pesos, mientras que el resto del ingreso se compone de conceptos adicionales que no impactan en la futura jubilación ni en la caja de la obra social. La preocupación de los empleados radica no solo en la pérdida económica inmediata, sino también en la falta de diálogo con los responsables del Ministerio. "Cuando comenzamos con las asambleas, logramos una reunión espontánea con algunos funcionarios, pero nunca nos recibió la ministra", lamentó María Victoria.
El impacto de la falta de respuesta del gobierno
A pesar de los esfuerzos de los trabajadores para acercarse a las autoridades, la situación sigue sin resolverse. El gobierno provincial no ha respondido a las solicitudes de reuniones, lo que ha intensificado el malestar entre los empleados. La falta de diálogo ha generado una sensación de abandono. "Lo que no está sucediendo es que los responsables de las decisiones más altas no nos están escuchando. No estamos pidiendo algo que no sea justo, necesitamos una retribución digna por nuestro trabajo", explicó la delegada.
El recorte no es el único tema de preocupación para los trabajadores. La implementación de programas comunitarios, que históricamente han tenido un impacto positivo en la población, también está en peligro. Según María Victoria, muchos de los programas sociales y de apoyo a emprendedores y cooperativas vecinales no se están ejecutando con la eficiencia y la rapidez que se esperaba. "Lo que está sucediendo es una ralentización de los procesos administrativos, que está afectando directamente a las comunidades que dependen de esos programas", advirtió.
Además de las medidas de protesta interna, como las asambleas y la retención de servicios, los trabajadores han comenzado a alinear sus acciones con otras luchas sociales, como la reforma laboral y la reforma previsional. "Nos sumamos a todas las movilizaciones contra la reforma laboral. La reforma es incompatible con la vida digna", afirmó María Victoria, quien subraya que las demandas de los trabajadores del Ministerio no son solo salariales, sino también en defensa de los derechos de la población más vulnerable que recibe los beneficios de los programas sociales.
Perspectivas de futuro para los trabajadores del Ministerio
Ante la falta de respuestas del gobierno provincial, las trabajadoras y trabajadores del Ministerio no tienen intención de cesar su lucha. Con el respaldo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), continúan con una propuesta incremental de medidas de fuerza. "Estamos organizándonos para continuar con las acciones, no solo con asambleas, sino también con más movilizaciones. Queremos ser escuchados, pero sobre todo, necesitamos una respuesta", afirmó la delegada.
El futuro de los empleados del Ministerio sigue siendo incierto, pero su determinación de seguir luchando por una mejora salarial y por la ejecución adecuada de los programas sociales está más fuerte que nunca. "No vamos a parar hasta conseguir lo que nos corresponde. Queremos seguir haciendo nuestro trabajo, pero necesitamos que se nos valore como corresponde", concluyó María Victoria.