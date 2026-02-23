Concurso extraordinario de rectores y vicerrectores: un paso hacia la estabilidad educativa

REDACCIÓN ELONCE
El concurso extraordinario realizado el viernes pasado en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná reunió a cientos de docentes, reafirmando el compromiso con la calidad educativa.
El pasado viernes, el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná fue escenario de un concurso extraordinario para la titularización de rectores y vicerrectores del nivel secundario. La jornada, que estuvo marcada por una alta participación de docentes de toda la provincia, se presentó como una oportunidad única para aquellos que buscan afianzar su estabilidad laboral en el sistema educativo.
Gonzalo País, presidente del jurado encargado de evaluar las postulaciones, resaltó la importancia de este evento. “Este concurso es una garantía de estabilidad para los docentes, un reconocimiento al esfuerzo que realizan durante años, y permite fortalecer el sistema educativo de la provincia”, destacó País, quien explicó que la titularización garantiza no solo derechos laborales sino también una educación de mayor calidad para los estudiantes.
Además de rectores y vicerrectores del nivel secundario, el concurso también abarcó a directores y vice-directores del nivel inicial y primario, así como de diversas modalidades educativas. La participación, a pesar de las inclemencias climáticas, superó las expectativas. “A pesar de la tormenta del jueves, tuvimos más de 130 asistentes, lo cual demuestra el interés y la importancia que le dan los docentes a esta instancia”, señaló País.
La democracia en el proceso de titularización
El proceso de selección no solo se basa en la evaluación de conocimientos, sino que también involucra un importante componente democrático. El jurado del concurso, conocido como el Jurado Concurso, está integrado por vocales del ámbito político y representantes de los gremios más importantes, como AGMER y AMET. Javier Legarreta, vocal de secundaria, explicó que esta estructura permite una toma de decisiones participativa. “Somos una sala muy democrática, donde buscamos consensuar y llegar a acuerdos que reflejen las necesidades de todos los actores del sistema educativo”, afirmó Legarreta.
El concurso no solo fue una oportunidad para garantizar la estabilidad laboral de los docentes, sino también para fortalecer la estructura educativa de las instituciones. “Es fundamental que tengamos a los mejores docentes en las posiciones de liderazgo, ya que esto se refleja directamente en la calidad educativa de nuestros estudiantes”, añadió Legarreta, quien enfatizó la importancia de contar con equipos directivos comprometidos y capacitados.
Un esfuerzo compartido para mejorar la calidad educativa
Para muchos de los participantes, el concurso representa el final de un largo proceso de preparación. “Los docentes que participaron en el concurso tuvieron que estudiar durante más de un año y enfrentar una oposición para poder acceder a la titularidad. Este esfuerzo se ve reflejado en los resultados”, explicó Legarreta. El concurso, que cubrió más de 160 vacantes, tuvo una convocatoria de alrededor de 600 participantes.
País también destacó que este esfuerzo no solo tiene repercusiones en los docentes, sino también en los estudiantes. “Cuando los rectores y vicerrectores están contentos y consolidados en sus puestos, el desempeño de las instituciones mejora. Esto se traduce en una mejor calidad educativa para nuestros chicos”, aseguró el presidente del jurado. De esta manera, el concurso extraordinario no solo fue un evento administrativo, sino un paso crucial hacia la mejora continua del sistema educativo provincial.
Este tipo de concursos, que se realizan anualmente, refuerzan el compromiso con la calidad educativa y la estabilidad de los docentes. El próximo concurso se llevará a cabo antes del ciclo lectivo 2027, asegurando que el sistema siga siendo un pilar fundamental para el desarrollo de la comunidad educativa.