ANSES confirmó un nuevo aumento para la AUH y se dieron a conocer las fechas de pago

Aumento de ANSES a la AUH en marzo y calendario de pago.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo aumento en los haberes de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para marzo de 2026 y, además, confirmó las fechas de cobro. A esto hay que sumarle los refuerzos y pagos adicionales ya anunciados para este grupo de beneficiarios.

Luego que el INDEC diera a conocer que la inflación de enero fue del 2,9%, la ANSES aplicará mediante el Decreto 274/24 un nuevo aumento para los titulares de la AUH. El incremento será del 2,88%, debido a que el organismo previsional toma dos decimales y el organismo estadístico redondea.

Aumento de ANSES a la AUH en marzo 2026

El Decreto 274/2024 establece una actualización mensual de los haberes que paga ANSES en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC. En este caso, el ajuste se basa en la inflación de enero.

Con el nuevo aumento, el monto general de la AUH pasará de $129.096 a $132.814 por hijo menor de edad. En el caso de hijos con discapacidad, el beneficio ascenderá a $432.461 (en febrero fue de $408.705).

Es importante remarcar que cada mes los beneficiarios AUH perciben el 80 % del beneficio de forma directa ya que el 20 % restante queda retenido y se paga en un único desembolso anual, una vez presentada la Libreta AUH, que acredita controles de salud, vacunación y asistencia escolar al día.

De esta manera, los valores que efectivamente se cobran son:

-$106.251,20 por hijo, correspondiente al 80% del total

-$345.968,80 por hijo con discapacidad, también equivalente al 80%

Calendario de pagos ANSES: fechas de AUH para marzo 2026

En marzo, según dio a conocer la ANSES, el cobro de la AUH queda organizado de la siguiente manera:

Documentos terminados en 0, a partir del día 09 de marzo de 2026.

Documentos terminados en 1, a partir del día 10 de marzo de 2026.

Documentos terminados en 2, a partir del día 11 de marzo de 2026.

Documentos terminados en 3, a partir del día 12 de marzo de 2026.

Documentos terminados en 4, a partir del día 13 de marzo de 2026.

Documentos terminados en 5, a partir del día 16 de marzo de 2026.

Documentos terminados en 6, a partir del día 17 de marzo de 2026.

Documentos terminados en 7, a partir del día 18 de marzo de 2026.

Documentos terminados en 8, a partir del día 19 de marzo de 2026.

Documentos terminados en 9, a partir del día 20 de marzo de 2026.

Capital Humano indicó que ANSES aplicó un 110% de aumento real a AUH

El Ministerio de Capital Humano publicó su informe sobre sus dos años de gestión. Según el documento, la Asignación Universal por Hijo (AUH) registró un incremento del 110% en términos reales durante el período analizado. En el informe "Segundo año de gestión 2025" se detallan los principales resultados en materia de políticas sociales.

"La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social (AxE) aumentaron un 110 % en términos reales y el Plan 1000 días un 529%.", dice el documento.