River respondió e iguala 1 a 1 con Independiente Rivadavia en Mendoza

River juega su primer partido sin Marcelo Gallardo en el banco de suplentes, donde se medirá contra Independiente Rivadavia de Mendoza en ele stadio Bautista Gargantini desde las 21:30 horas de este lunes.
Seguí las incidencias del partido
25’ST: cambio en River Plate
Ingresa Cristian Jaime en lugar de Ian Subiabre.
20’ST: Subiabre es amonestado en River Plate
El juvenil llegó a destiempo y pisó a Grego. Tello automáticamente sancionó infracción y amarilla para el delantero. El VAR chequeó por un posible planchazo, pero no hubo llamado.
16’ST: todo River Plate reclamó penal
Un pelotazo que impactó en la mano de Studer fue pedida con vehemencia por Montiel y sus compañeros. Para el árbitro Facundo Tello fue fortuita, lo mismo entendió el VAR que no lo corrigió.
12’ST: Sebastián Driussi recibió en la medialuna y probó
El remate del delantero de River se fue ancho. El Millonario ajustó la marca y domina el pleito en Mendoza.
9’ST: Villa comandó el ataque pero no se entendió con Sartori
El colombiano picó a pura velocidad, agrupó rivales y en la puerta del área descargó para el delantero, que no alcanzó a definir. Atento estuvo Beltrán para controlar.
Comenzó el segundo tiempo
Con los mismo protagonistas, ya se juega el complemento en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.
45 minutos: final del primer tiempo
37 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER PLATE!
Gonzalo Montiel cabeceó un impecable centro enviado por Subiabre. En el peor momento del equipo, el Millonario alcanzó la igualdad en Mendoza.
34 minutos: Fausto Vera prueba desde lejos
River Plate no puede generar jugadas de peligro y el remate de media distancia es la única opción. El mediocampista intentó, pero la pelota se fue muy desviada.
31 minutos: Atajadón de Beltrán
Otra vez el arquero de River Plate evitó el gol de Independiente Rivadavia. Tras un gran centro de Villa, Florentín ganó en lo alto y cabeceó perfecto; pero se encontró con una estupenda reacción del guardameta.
28 minutos: Freitas peleó una pelota en el fondo y casi anota Galván
Los futbolistas surgidos de la cantera de River Plate buscaron la reacción y la fortuna en un rebote le jugó a favor a Independiente Rivadavia, que es superior.
22 minutos: Elordi se perdió el segundo
Otra vez el lateral recibió un gran pase de Florentín pero su remate de primera se fue muy desviado.
17 MINUTOS: GOL DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA
Tras un despeje en un córner, Gonzalo Ríos impactó de lleno y anotó un golazo desde la medialuna; inatajable para Santiago Beltrán.
12 minutos: River Plate volvió a llevar peligro con un disparo de Subiabre
River volvió a circular con criterio la pelota de un lado al otro en el campo de juego, la acción finalizó con un remate cruzado del juvenil.
4 minutos: Beltrán salvó a River Plate
Montiel se confió, no atacó la pelota y por el fondo entró Elordi, quien recibió solo en el área para el gol. Sin embargo, el arquero millonario tuvo una gran reacción al bloquear su remate.
3 minutos: Villa y Subiabre, los primeros en intentar con remates a distancia
El colombiano tomó una pelota perdida tras un despeje corto de la defensa de River y remató, pero justo lo interceptaron. En la acción siguiente, fue el juvenil Subiabre quien probó desde media distancia, desviado.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Alfredo Berti dispuso el siguiente equipo para enfrentar a River Plate: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos; Matías Fenández, Fabrizio Sartori y Sebastián Villa.
Los elegidos por el entrenador interino Marcelo Escudero son: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Ian Subiabre, Joaquín Freitas, Tomás Galván; y Sebastián Driussi.