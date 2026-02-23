Se realizará un torneo de pádel de Primera Libre en Paraná este fin de semana

REDACCIÓN ELONCE
El torneo de pádel de Primera Libre se disputará este fin de semana en Paraná, con un millón de pesos en juego y la participación de figuras locales y regionales.
El torneo de pádel de Primera Libre se jugará este fin de semana en Paraná y promete convocar a los mejores exponentes locales y de ciudades cercanas, con un millón de pesos en premios. La competencia tendrá lugar en el complejo Terrazas, ubicado en inmediaciones de la Plaza Mujeres Entrerrianas, y contará con entrada libre y gratuita para el público.
El evento genera gran expectativa dentro del ambiente deportivo de la capital entrerriana. Mariano Aguirre, organizador del certamen, expresó: “El pádel sigue siendo noticia una vez más y en esta oportunidad tenemos una vez más el torneo de Primera Libre. Estoy ansioso por este fin de semana”.
La categoría Primera Libre está orientada principalmente al ámbito local y regional, aunque no pierde relevancia por ello. “Está más ambientada al ámbito local y de ciudades cercanas. No deja de ser un torneo importante, lógicamente va a haber muchas parejas de ciudades cercanas como Santa Fe, Viale, Hasenkamp y Paraná. Va a haber grandes figuras del pádel paranaense. Están de regreso este fin de semana que son Matías Rivera y Valentín Santana que son los cabezas de serie.”, destacó Aguirre.
Un sábado a puro pádel y entrada gratuita
Según detalló la organización, la jornada más intensa será la del sábado, cuando se disputará el grueso de los encuentros desde las nueve de la mañana. Se espera una importante concurrencia de público, tanto de aficionados al pádel como de vecinos que se acerquen a disfrutar del espectáculo deportivo.
El regreso de Matías Rivera y Valentín Santana, principales preclasificados del torneo, es uno de los grandes atractivos del fin de semana. Ambos jugadores son referentes del pádel paranaense y su presencia eleva el nivel competitivo del certamen.