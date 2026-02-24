Boca enfrenta a Gimnasia de Chivilcoy en su primer desafío de la Copa Argentina: empata 0 a 0

REDACCIÓN ELONCE
El equipo de Claudio Úbeda juega ante el conjunto del Federal A por los 32avos de final. Buscará avanzar de ronda sin sobresaltos. Seguí las incidencias.
El duelo entre Boca y Gimnasia de Chivilcoy se pone en marcha a las 21:15 horas se disputará en el estadio Padre Martearena de Salta. El arbitraje está a cargo de Facundo Tello y será en el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina.
Seguí las incidencias
13 minutos: primer acercamiento de Gimnasia de Chivilcoy
Franco Cáseres, extremo de 32 años, se fabricó el espacio en el último tercio de la cancha y sacudió un potente disparo desviado.
3 MINUTOS: ¡BAREIRO LA QUISO PICAR Y BOCA CASI GRITA EL PRIMERO!
El Príncipe quedó mano a mano contra Nicolás Dormisch, buscó definir por arriba del arquero, quien la tocó y, en el rebote, Adam no pudo empujar la pelota a la red.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Adam Bareiro y Lucas Janson. DT: Claudio Úbeda.
Los suplentes, del lado del Xeneize, serán Javier García, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Santiago Ascacíbar, Kevin Zenón, Tomás Aranda, Gonzalo Gelini, Miguel Merentiel, Leonel Flores y Iker Zufiaurre.
Gimnasia de Chivilcoy: Nicolás Dormisch; Alexis Zárate, Franco Flores, Valentín Robatto, Martín Gallo; Ramiro Medina, Ezequiel Bassi, Gonzalo Martínez, Franco Cáseres; Marcos Salvaggio y Patricio Ferreira. DT: Alberto Salvaggio.
En el caso del elenco del Federal A, las alternativas serán Nicolás Ilchischen, Alejandro Guglielmo, Mario Dauria, Joaquín Iturrieta, Fausto Fiol, Mauro Gutiérrez, Sebastián Marfort, Nicolás Giampaoli, Matías Rosales, Nicolás Pavone, Axel Salinardi y Francisco Millán.