La Biblioteca Popular brinda clases de ajedrez para principiantes y ofrece talleres para todas las edades

Las clases comienzan el 10 de marzo en la sede de la biblioteca

La Biblioteca Popular brinda clases de ajedrez y adelanta propuestas para todas las edades. En este sentido, Elonce dialogó con Rafael Sosa, profesor de ajedrez, y contó la oportunidad de aprender este deporte en las clases que se dictan en la Biblioteca Popular.

Rafael Sosa

Sosa explicó que este martes se dictó una clase gratuita para promocionar las clases de ajedrez. “Vinieron muchos chicos y adultos a preguntar y a jugar”, destacó. Las clases comienzan el 10 de marzo, todos los martes de 18:00 a 20:00 horas.

En este sentido, Sosa señaló que, si alguien no sabe jugar, puede aprender desde cero o si ya tiene conocimientos, se dividen en dos grupos: los que recién empiezan y los jugadores avanzados que requieren un entrenamiento más teórico.

Sobre las inscripciones, la escuela es para personas a partir de los 8 años, sin límite de edad.

Las inscripciones están abiertas los martes de 18:00 a 20:00 horas en la biblioteca popular, en calle Buenos Aires 256 o al 343 431-3014.

Beneficios de aprender a jugar ajedrez

Sosa menciona que existen beneficios a nivel mental, como la memoria, la tranquilidad y la forma de evaluar situaciones. “Personalmente lo que más le gusta es viajar, conocer lugares y gente. La parte linda del ajedrez es que es un deporte con torneos en todos lados, lo cual es atractivo tanto para chicos como para adultos”, indicó.

Otras propuestas para todas las edades

Belén Perezlindo, referente del área de comunicación de la biblioteca, enumeró otras iniciativas como estimulación cognitiva para adultos a partir de los 55 años; canto grupal los lunes por la mañana para adultos; espacio de construcción de juegos para niños para crear y jugar su propio juego, y un taller de lectura de poesía en voz alta con Graciela Chisti, gratuito y abierto a la comunidad, los sábados cada 15 días.

Belén Perezlindo

“La mayoría de los talleres, como ajedrez, requieren ser socio de la biblioteca. Quien no sea socio puede asociarse, lo cual tiene un costo de 10.000 pesos mensuales, y cada tallerista cobra un arancel mensual”, señaló.

Los mencionados talleres comienzan en marzo, pero en abril habrá otras propuestas, como talleres de escritura para todas las edades, lectura para las infancias, narración oral para adolescentes, lectura y escritura de cuentos breves, danza contemporánea y fotografía literaria.

Horarios de la biblioteca y beneficios de asociarse

Para chequear toda la información e inscripciones, la biblioteca está abierta de lunes a viernes de 8:00 a 12:00, por la tarde de 16:00 a 20:00, y los sábados de 9:00 a 13:00.

Para asociarse, se puede asistir con el documento y completar una planilla con datos personales. Los menores de edad deben venir acompañados de un adulto, pero pueden asociarse.

Los beneficios de ser socio incluyen llevar libros a casa y participar en estos talleres.

También se puede encontrar información en sus redes sociales, Instagram y Facebook, como @bibliotecapopular, donde están los contactos de los profesores, información, flyers y horarios.