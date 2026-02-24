El dólar subió a $1.400 y cortó una racha de cuatro caídas consecutivas

En tanto, el dólar mayorista avanzó a $1.380,50 tras cuatro ruedas en baja y movió USD 422 millones. El Tesoro anunció la emisión del Bonar 2027 en dólares para reforzar reservas.
Subió el dólar y cortó una racha de cuatro caídas consecutivas en el mercado cambiario argentino, en una jornada con fuerte volumen de operaciones y anuncios clave del Ministerio de Economía. El dólar mayorista cerró con un alza de diez pesos o 0,7%, a $1.380,50 para la venta, tras negociarse USD 422,2 millones, un monto considerado elevado para el primer trimestre del año.
El tipo de cambio oficial había tocado el lunes un piso de $1.360, el valor más bajo desde el 29 de septiembre. Con la suba de este martes, interrumpió una serie de cuatro ruedas consecutivas en descenso.
A pesar del repunte, el dólar mayorista aún acumuló una caída de 66,50 pesos en febrero (-4,6%) y de 74,50 pesos en lo que va de 2026 (-5,1%), lo que reflejó una tendencia bajista en el corto plazo.
Valores del dólar y bandas cambiarias
El Banco Central fijó para la jornada un techo de $1.602,24 dentro del esquema de bandas cambiarias, lo que dejó al dólar mayorista a $221,74 o 16,1% por debajo del límite superior de libre flotación.
En el segmento minorista, el dólar al público también avanzó diez pesos o 0,7%, a $1.400 para la venta según la referencia del Banco Nación. En tanto, el dólar blue subió cinco pesos o 0,3%, a $1.430, posicionándose como el más caro después del contado con liquidación, que operó apenas por debajo de los $1.450 a través de activos bursátiles.
El movimiento del tipo de cambio se dio en un contexto de anuncios financieros que apuntaron a reforzar las reservas y administrar los vencimientos de deuda en moneda extranjera.
El Bonar 2027 y la estrategia oficial
El Tesoro comunicó que, en simultáneo con las licitaciones de deuda en pesos, incorporará un nuevo bono en dólares bajo ley local: el Bonar 2027. Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, explicó que la medida buscó captar dólares de depósitos privados que vienen creciendo y complementar la acumulación de reservas del Banco Central, que ya superó los USD 2.500 millones en el año.
“La liquidez del mercado en pesos es otra cuestión monitoreada de cerca, con condiciones que aún son restrictivas, llevando a volatilidad en tasas cortas. Así, la pregunta pasa por si en la licitación del miércoles el Gobierno absorberá o liberará pesos, para ver el impacto en liquidez y tasas”, analizó Franco.
Desde Max Capital coincidieron en que la principal novedad fue la inclusión de este nuevo bono con vencimiento en octubre de 2027, bajo la actual administración. El instrumento tendrá un cupón anual del 6%, pagadero mensualmente, y su precio se definirá en cada licitación.
Emisión prevista y vencimientos
El Ministerio de Economía anunció que el Bonar 2027 estará presente en todas las futuras licitaciones, con una emisión máxima de USD 150 millones por convocatoria. Además, se habilitará una segunda ronda para ampliar hasta USD 250 millones por licitación al precio de corte establecido.
El monto total máximo a emitir alcanzaría los USD 2.000 millones, fondos que el Palacio de Hacienda destinaría a afrontar vencimientos de capital en julio, cuando operan pagos por alrededor de USD 2.700 millones. Hasta el 9 de julio restan nueve licitaciones, lo que implicaría colocar un promedio de USD 222 millones en cada una para alcanzar el objetivo.
Desde Max Capital evaluaron que el Gobierno utilizaría estos recursos para cumplir con pagos de deuda en dólares, una estrategia que difirió de las expectativas de algunos inversores que aguardaban un canje para aliviar necesidades financieras de corto plazo.
Ley de Inocencia Fiscal y acumulación de reservas
Los analistas señalaron que esta alternativa también brindó un canal para movilizar dólares inmovilizados tras la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal. La norma incluyó un Régimen Simplificado de Ganancias que eximió a ciertos contribuyentes de informar su patrimonio ante la ARCA, siempre que cumplieran requisitos como ingresos anuales de hasta $1.000 millones, patrimonio de hasta $10.000 millones y no ser considerados grandes contribuyentes nacionales.
Cohen Aliados Financieros sostuvo que el Gobierno inició el tercer año de mandato con un objetivo claro: acumular reservas internacionales y sostener el proceso de desinflación, cumpliendo con los vencimientos de deuda y manteniendo el superávit fiscal primario.
Según la consultora, alcanzar esas metas permitiría reducir el riesgo país, facilitar el ingreso de capitales, recomponer el crédito y dinamizar la actividad económica, que permaneció estancada desde febrero del año pasado, publicó Infobae.
La suba del dólar que cortó una racha de cuatro caídas consecutivas se produjo en este escenario de reconfiguración financiera, donde el mercado monitoreó tanto la evolución del tipo de cambio como la estrategia oficial para fortalecer reservas y administrar la deuda.