Una moto cruzó en rojo, chocó contra un colectivo y murieron sus dos ocupantes

Las víctimas tenían 30 y 50 años. Testigos afirman que cruzaron en rojo e impactaron contra la parte trasera del ómnibus; ocurrió en el barrio porteño de Palermo, durante la mañana de Año Nuevo.
Choque fatal en Palermo. Dos personas murieron durante la mañana de este jueves 1º de enero tras un choque entre una motocicleta y un colectivo de transporte público en la intersección de la Avenida Juan B. Justo y Avenida Córdoba, en el barrio porteño de Palermo. El siniestro vial ocurrió alrededor de las 8:30, cuando los ocupantes de la moto impactaron contra la parte trasera derecha de la unidad, en un cruce de alto flujo vehicular en Buenos Aires.
Según confirmaron fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), las víctimas tenían 50 y 30 años y se desplazaban en una motocicleta por una de las avenidas principales cuando colisionaron con un colectivo de la Línea 166. Al arribar al lugar, el personal sanitario constató que ambos hombres presentaban “lesiones incompatibles con la vida”.
Desde la Policía de la Ciudad se informó que el colectivo circulaba por el carril exclusivo del Metrobús y transportaba a pocos pasajeros al momento del impacto, quienes no resultaron heridos y se encontraban fuera de peligro.
Corte de tránsito y asistencia en el lugar
El siniestro provocó el corte total de la avenida Juan B. Justo, en el tramo comprendido entre Castillo y Niceto Vega, mientras que en la avenida Córdoba la interrupción del tránsito se extendió desde Godoy Cruz hasta Humboldt. La medida generó complicaciones en la circulación en uno de los sectores con mayor tránsito vehicular.
En el lugar trabajaron tres móviles del SAME, personal policial y se aguardó la llegada de la Policía Científica y del transporte forense para realizar las pericias correspondientes.
El chofer del colectivo fue asistido por los servicios de emergencia tras sufrir una crisis nerviosa, indicaron fuentes oficiales.
Investigación del hecho
Pasadas las 9 de la mañana, personal de la empresa de semáforos constató que los dispositivos de señalización ubicados en ambas avenidas funcionaban correctamente. Con el avance de las horas, desde la Policía se informó que, de acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el conductor de la motocicleta habría cruzado la intersección con luz roja, lo que habría provocado el impacto.
En la causa intervino la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 41, que dispuso la realización del test de alcoholemia al chofer del colectivo y la adopción de las medidas de rigor para esclarecer la mecánica del siniestro.