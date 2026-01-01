Intentó evitar chocar con una moto sin luces y terminó volcando

Un conductor volcó su vehículo luego de realizar una maniobra para evitar chocar con una moto que circulaba sin luces reglamentarias; el hombre sufrió lesiones leves, aunque rechazó ser trasladado al hospital.
Vuelco tras evitar chocar en Villaguay.
El conductor de un furgón Fiat Fiorino volcó tras realizar una maniobra evasiva para evitar colisionar con una moto que circulaba sin luces; el accidente de tránsito se registró durante la noche del miércoles 31 de diciembre, en la víspera de Año Nuevo en Villaguay.
El siniestro tuvo lugar en calle Paysandú, entre Rogelio Martínez y Perón, donde el furgón circulaba por el boulevard. De acuerdo con las primeras informaciones recabadas en el lugar, el conductor advirtió de manera repentina la presencia de una motocicleta que se desplazaba sin la iluminación reglamentaria encendida.
Maniobra y vuelco
Ante esa situación, el conductor realizó una maniobra para evitar el impacto con la moto. Como consecuencia, perdió el control del rodado, despistó hacia la banquina y el vehículo terminó volcando.
Tras el vuelco, personal policial se hizo presente en el lugar para asistir al conductor y ordenar el tránsito, mientras se aguardaba la llegada de los servicios de emergencia.
Atención médica
Minutos después arribó personal médico del hospital local, quienes examinaron al conductor del furgón en el lugar del siniestro. Tras la evaluación, se constató que presentaba lesiones de carácter leve.
Según se informó oficialmente, el hombre manifestó no desear ser trasladado al nosocomio, por lo que permaneció en el lugar luego de recibir la atención correspondiente.
Las actuaciones quedaron a cargo de la Policía, que trabajó para determinar las circunstancias del accidente y labrar las diligencias de rigor.