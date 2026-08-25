Mujer sufrió quemaduras y fue hospitalizada tras incendiarse su camioneta en el centro de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Una mujer sufrió quemaduras y fue hospitalizada tras incendiarse su camioneta en pleno centro de Paraná y los Bomberos extinguieron las llamas. Horas antes, otro vehículo había tomado fuego en la capital entrerriana.
Una mujer sufrió quemaduras y fue hospitalizada tras incendiarse su camioneta este martes sobre calle Enrique Carbó, a metros de 9 de Julio, en el centro de Paraná. La emergencia movilizó a bomberos y personal sanitario, mientras que el vehículo resultó afectado por las llamas.
Una dotación del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná acudió al lugar tras recibir el aviso sobre el incendio. Al arribar, los efectivos constataron que el fuego se había desarrollado en una camioneta y comenzaron las tareas para controlar la situación.
El operativo se realizó conjuntamente con personal de Bomberos Zapadores. Tras extinguir las llamas, los equipos efectuaron tareas de enfriamiento y aseguraron el sector para evitar que el fuego pudiera reactivarse.
Una mujer fue trasladada al Hospital San Martín
Como consecuencia del incendio, una mujer sufrió quemaduras que, de acuerdo con la información suministrada, fueron inicialmente consideradas leves. Personal del Servicio de Emergencias 107 le brindó las primeras atenciones en el lugar.
Posteriormente, la afectada fue trasladada al Hospital San Martín para realizarle una evaluación médica y recibir la atención correspondiente. No se brindaron mayores precisiones sobre las circunstancias que originaron el incendio.
La situación generó preocupación entre automovilistas, peatones y vecinos que circulaban por ese sector del centro paranaense mientras trabajaban los servicios de emergencia.
Otro vehículo se incendió horas antes
Bomberos Voluntarios informaron que durante la misma jornada se produjo otro incendio vehicular en la capital entrerriana. El episodio ocurrió en la zona de calle Grand y Ruta 12.
Los voluntarios trabajaron nuevamente junto con Bomberos Zapadores para extinguir completamente las llamas y, posteriormente, efectuaron tareas de enfriamiento y control.
Debido a que este segundo incendio ocurrió en un horario de importante circulación vehicular, los equipos extremaron las medidas preventivas para resguardar tanto a los automovilistas como a los transeúntes hasta dejar el sector en condiciones seguras.