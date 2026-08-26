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Internacionales Tragedia en Islamabad

Pakistán: explotó un aire acondicionado en un hospital y murieron 14 recién nacidos

El fuego comenzó este miércoles después de la explosión del compresor de un aire acondicionado en una sala de neonatología. Solamente uno de los 15 bebés que permanecían en el sector pudo ser rescatado con vida.

26 de Agosto de 2026
Hospital Pakistán.
Hospital Pakistán.

El fuego comenzó este miércoles después de la explosión del compresor de un aire acondicionado en una sala de neonatología. Solamente uno de los 15 bebés que permanecían en el sector pudo ser rescatado con vida.

Al menos 14 recién nacidos murieron este miércoles durante un incendio registrado en la maternidad del Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán (PIMS), ubicado en Islamabad. La tragedia se produjo cuando explotó el compresor de un equipo de aire acondicionado.

 

Las llamas comenzaron alrededor de las 7, hora local, y se propagaron rápidamente por el área de neonatología. En el sector había 15 bebés, la mayoría de ellos dentro de incubadoras o conectados a equipos de oxígeno.

 

 

El director ejecutivo del hospital, Imran Sikandar, confirmó que un médico consiguió rescatar con vida a uno de los recién nacidos. Los otros 14 bebés sufrieron quemaduras graves y murieron dentro de la unidad.

 

El operativo desplegado en el hospital de Pakistán

 

El servicio de emergencias Rescue 112 informó que los bomberos lograron controlar el incendio después de un intenso operativo. Mientras se combatían las llamas, pacientes, familiares y trabajadores fueron evacuados del establecimiento.

 

La Policía de Islamabad indicó que el estado en el que quedaron los cuerpos obligará a realizar pruebas de ADN para confirmar las identidades. Las autoridades comenzaron a tomar muestras y a contactar a los familiares de los bebés.

 

 

Khurram Mehmood, padre de una niña de tres días que murió en el incendio, cuestionó la demora del operativo. “Mi esposa estaba en la maternidad y sacaron a todo el mundo. Nosotros estábamos sentados en la ruta esperando ayuda”, relató.

 

Familiares denunciaron fallas en la evacuación

 

Shagufta Parveen, quien logró salir del hospital con su bebé de diez días, describió los momentos de desesperación. “La gente gritaba, había humo negro. Corrimos por nuestras vidas; gracias a Dios mi bebé está a salvo”, manifestó.

 

Familiares y testigos denunciaron ante medios locales que no habría personal dentro de la sala de incubadoras cuando se inició el incendio. También afirmaron que las puertas destinadas a la evacuación permanecían bloqueadas.

 

 

“Las mujeres que acababan de dar a luz tuvieron que bajar corriendo por las escaleras”, aseguró Malik Israr, familiar de una paciente. El hombre agregó que la maternidad funcionaba en un sector del hospital donde se desarrollaban trabajos de renovación.

 

Pakistán ordenó investigar posibles negligencias

 

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, expresó sus condolencias a las familias y ordenó iniciar una investigación para establecer las causas del incendio y determinar si existieron responsabilidades entre las autoridades sanitarias.

 

 

El mandatario también dispuso la suspensión y destitución inmediata del secretario federal de Salud, Aslam Ghauri. La medida fue confirmada mediante un comunicado del Ministerio de Información paquistaní.

 

El ministro de Justicia, Aqeel Malik, prometió una investigación “completa, transparente e imparcial”. Además, advirtió que, si se comprueba alguna negligencia o falla en los protocolos de seguridad, se tomarán medidas contra los responsables de acuerdo con la legislación de Pakistán.

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