Brasil: un colectivo sanitario chocó contra un camión y murieron 23 personas

Al menos 23 personas murieron y otras cinco resultaron heridas en un choque frontal ocurrido en el sur de Brasil. El accidente involucró a un camión y un minibús que trasladaba pacientes y acompañantes hacia hospitales de la región metropolitana de Curitiba.

La colisión se produjo alrededor de las 3:30 del miércoles sobre el kilómetro 209 de la ruta BR-373, a la altura del municipio de Ipiranga, en el estado de Paraná. El vehículo de pasajeros pertenecía a la Secretaría de Salud de Imbituva.

De las 23 personas fallecidas, 22 viajaban en el minibús, incluido su conductor, mientras que la restante manejaba el camión. Entre las víctimas se encontraban 13 mujeres, ocho hombres y dos niños.

Cinco personas permanecen hospitalizadas

Los cinco sobrevivientes fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de Ponta Grossa, ubicada a unos 60 kilómetros de Imbituva. Tres presentaban heridas graves y otros dos lesiones de carácter moderado.

El operativo de emergencia contó con la participación de la Policía Federal de Carreteras, bomberos, servicios sanitarios y personal de la concesionaria Via Araucária. Los cuerpos fueron derivados a Ponta Grossa para completar su identificación.

La carretera permaneció completamente bloqueada en ambos sentidos durante cerca de siete horas. Los trabajos de rescate, peritaje y remoción de los vehículos provocaron importantes demoras en la región central del estado de Paraná.

Investigan cómo ocurrió el choque

Las primeras averiguaciones realizadas por la Policía Federal de Carreteras indican que el camión habría invadido el carril contrario antes de impactar contra el minibús. Esa hipótesis todavía debe ser confirmada mediante las pericias.

Al momento del accidente no se registraban condiciones climáticas adversas. Los investigadores analizan si el conductor del transporte de carga pudo haberse quedado dormido, aunque hasta ahora no existe una conclusión definitiva.