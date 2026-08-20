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Sufrió múltiples fracturas la motociclista que chocó un carro y luego fue atropellada por un camión

Según pudo saber Elonce, la mujer que iba en moto y se accidentó en Zanni y Balbín sufrió fracturas en sus piernas. Por otra parte, la comuna retuvo el carro que participó del siniestro vial.

20 de Agosto de 2026
El hecho ocurrió el miércoles en Paraná
El hecho ocurrió el miércoles en Paraná

Según pudo saber Elonce, la mujer que iba en moto y se accidentó en Zanni y Balbín sufrió fracturas en sus piernas. Por otra parte, la comuna retuvo el carro que participó del siniestro vial.

En la tarde de este miércoles se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Paraná que dejó como saldo una persona herida.

 

El hecho se registró en la intersección de Avenida Zanni y calle Ricardo Balbín, donde una motociclista resultó herida tras protagonizar una secuencia que involucró a un carro de tracción a sangre y un camión.

 

De acuerdo con la información policial, por causas que aún se desconocen, se produjo una colisión entre una motocicleta de 110 cc y el carro. Como consecuencia del impacto, la conductora del rodado perdió el control y cayó sobre la cinta asfáltica. En esas circunstancias, fue alcanzada por las ruedas traseras de un camión que circulaba en el mismo sentido.

Tras el siniestro, la mujer fue trasladada en ambulancia hasta el hospital San Martín. Según pudo saber Elonce, sufrió fracturas en sus miembros inferiores: quebradura de fémur en la pierna izquierda y en ambos tobillos. El último parte médico indica que ingresaría a quirófano, para luego permanecer internada en sala de traumatología.

 

Por otra parte, el carro fue retenido por personal de Control Urbano de la municipalidad de Paraná.

 

En lugar del accidente tomó intervención personal de la Comisaría 15º y Policía Científica, quienes llevaron adelante las pericias correspondientes para establecer la mecánica del hecho. Elonce.com

 

Temas:

Motociclista accidente de tránsito camión carro Paraná fracturas
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