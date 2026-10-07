Comenzaron a evacuar familias en Concordia por la creciente del río Uruguay

Familias de Concordia comenzaron a ser evacuadas durante la mañana de este miércoles 7 de octubre por la creciente del río Uruguay y el desborde del arroyo Manzores. Las primeras tareas se concentraron en la zona de avenida Maipú y calle Salta, donde personal municipal colaboró con el traslado de vecinos y sus pertenencias.

El operativo se puso en marcha entre las 9 y las 10, con la participación de trabajadores de la Municipalidad y vehículos de la flota municipal. La intervención inicial estuvo dirigida a las familias de los sectores afectados por el desborde del arroyo.

Al comenzar las evacuaciones, el río Uruguay rondaba los 10,80 metros. Según el último parte de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande citado en la información disponible, se esperaba que el nivel continuara aumentando.

Trasladaron a vecinos y sus pertenencias a la ex Bagley

Dos camiones de la Municipalidad de Concordia fueron destinados al traslado de las familias y de parte de sus bienes. El personal colaboró con la carga de muebles y otros elementos para facilitar la salida preventiva de las viviendas.

Los primeros evacuados fueron llevados al centro de atención dispuesto en la ex Bagley. El lugar está ubicado sobre las calles Robinson y Rivadavia, frente a la estación de trenes del ferrocarril Urquiza.

Foto: Diario Río Uruguay.

Las tareas se desarrollaban mientras continuaba la creciente del río Uruguay. En esta primera instancia, la asistencia se concentró en los vecinos de los sectores alcanzados por el desborde del Manzores.

Una ambulancia acompaña el operativo

El dispositivo también incluyó una ambulancia de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Concordia, ubicada en la zona de avenida Maipú y calle Salta, según informó el Diario Río Uruguay.

El vehículo sanitario permanecía en el lugar de manera preventiva durante las evacuaciones, para brindar atención ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse durante los traslados.

Mientras se aguardaba la evolución del nivel del río, personal municipal mantenía las tareas de asistencia y carga de pertenencias en el sector donde comenzaron las evacuaciones.