Renovaron las alertas por tormentas en Entre Ríos y prevén hasta 80 milímetros de lluvia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó las alertas por tormentas para Entre Ríos durante este miércoles, con advertencias de nivel naranja y amarillo que alcanzan a distintos departamentos de la provincia.

La situación de mayor intensidad se prevé durante la tarde en Gualeguay, Victoria, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay, que permanecen bajo alerta naranja por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas.

En esas zonas, los fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas.

Hasta 80 milímetros en sectores bajo alerta naranja

El organismo nacional anticipó para los departamentos alcanzados por el nivel naranja precipitaciones acumuladas de entre 50 y 80 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual.

La advertencia naranja estará vigente durante la tarde de este miércoles, de acuerdo con la última actualización del sistema de alertas.

En tanto, para el norte del Litoral, el SMN indicó que los acumulados podrían ubicarse entre 70 y 100 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en algunos sectores.

Alerta amarilla para Paraná y otros nueve departamentos

Por otra parte, Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador se encuentran bajo alerta amarilla durante la tarde y la noche del miércoles.

En esta zona se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundantes lluvias en períodos breves, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.

Los valores de precipitación acumulada previstos se ubican entre 20 y 50 milímetros, aunque también podrían ser superados de forma puntual.

Dos niveles de alerta en Entre Ríos

De esta manera, los 17 departamentos de Entre Ríos están comprendidos por alguna advertencia meteorológica para este miércoles: siete permanecen bajo nivel naranja y diez bajo alerta amarilla.

Las condiciones de mayor intensidad se concentran sobre el centro y sur provincial, mientras que Paraná y los departamentos del norte y centro-norte permanecen alcanzados por la advertencia amarilla.

Pronóstico para la ciudad de Paraná

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este miércoles 7 una jornada inestable en Paraná, con lluvias y tormentas durante buena parte del día. La temperatura máxima alcanzaría los 23 grados, mientras que la mínima se ubicó en 16 grados.

Según los datos publicados por el organismo, durante la mañana se prevén tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. Las condiciones se intensificarían hacia la tarde.

Para ese período, el SMN indica tormentas fuertes y entre 70% y 100% de probabilidad de lluvias. Hacia la noche continuarían las tormentas, aunque las chances de precipitaciones disminuirían y se ubicarían entre 40% y 70%.

Cómo seguirá este jueves

La inestabilidad se mantendría durante las primeras horas del jueves 8. Para la madrugada se anuncian tormentas fuertes, con entre 40% y 70% de probabilidad de precipitaciones.

Luego las condiciones comenzarían a mejorar. Durante la mañana, tarde y noche del jueves se espera cielo mayormente nublado, pero con una probabilidad de lluvias de apenas entre 0% y 10%.

La temperatura oscilaría entre 16 y 20 grados. Además, para la mañana y la tarde se anticipan ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Descenso de temperatura desde el viernes

El cambio más marcado se produciría el viernes 9, cuando la mínima descendería hasta los 13 grados y la máxima llegaría solamente a 17 grados. No se esperan precipitaciones y predominaría el cielo mayormente nublado.

Para el sábado se anuncian registros de entre 13 y 19 grados, con cielo parcialmente nublado, mientras que el domingo la mínima sería de 14 grados y la máxima alcanzaría los 20.

El comienzo de la próxima semana mantendría condiciones estables. Para el lunes se prevén 13 grados de mínima y 19 de máxima, mientras que el martes los registros oscilarían entre 12 y 21 grados, sin probabilidades de precipitaciones.