El río Uruguay seguirá creciendo y anticipan nuevas lluvias en la cuenca

La crecida del río Uruguay continuará durante los próximos días aguas abajo de la represa de Salto Grande, según el informe difundido este miércoles 7 de octubre por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), elaborado a partir de información proporcionada por la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande.

Según el reporte, hasta las 15 horas de este jueves, el caudal medio diario evacuado por la represa variará entre 18.000 y 17.000 metros cúbicos por segundo. En tanto, las cotas máximas previstas en los puertos de Concordia y Salto no superarían los 11,50 y 11,80 metros, respectivamente.

"El nivel del embalse tenderá a 32,60 metros. El nivel del río presentará tendencia ascendente en los próximos días", indicó la CTM. El reporte precisó además que los vertederos de la represa permanecen abiertos ante el importante volumen de agua.

Qué alturas podría alcanzar el río Uruguay

Si se mantienen las condiciones previstas en el Río de la Plata y se registra una erogación máxima de 18.000 m³/s desde Salto Grande, las estimaciones indican que el río podría alcanzar los 7,30 metros en Colón, 6,40 en Paysandú y 5,80 metros en Concepción del Uruguay.

El Entre Ríos

Asimismo, se proyectan alturas de 3 metros en Fray Bentos y 3 metros en la Boca del Gualeguaychú. De acuerdo con el informe, algunos de los valores esperados podrían superar los respectivos niveles de alerta. Estas alturas podrían comenzar a registrarse desde el viernes en Colón y Paysandú y posteriormente avanzar hacia los sectores ubicados aguas abajo.

“El río continuará creciendo a niveles mayores los próximos días aguas abajo de la represa”, advirtió el reporte. A este escenario se suma un factor que será determinante para establecer la magnitud que finalmente tendrá la creciente: las lluvias previstas sobre la cuenca.

Advierten por nuevas precipitaciones

El informe señala que están previstos eventos de precipitación importantes durante los próximos días en toda la cuenca del río Uruguay. “La ocurrencia o no de estas precipitaciones terminarán de definir el alcance de la crecida”, puntualizaron.

Ante este panorama, recomendaron a la población mantenerse atenta a la evolución de los niveles del río y consultar los comunicados oficiales que se emitan durante los próximos días.