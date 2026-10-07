Evacuaron a tres familias por la crecida del río Uruguay en Paso de los Libres

El río Uruguay alcanzó los 8,49 metros en Paso de los Libres, apenas un centímetro por debajo del nivel de evacuación. Tres familias, integradas por 13 personas, fueron trasladadas preventivamente. Entre los asistidos hay ocho niños y un adulto mayor.
El río Uruguay alcanzó los 8,49 metros en Paso de los Libres y quedó a solo un centímetro del nivel de evacuación, establecido en 8,50 metros. Ante el avance de la creciente, tres familias ya fueron trasladadas de manera preventiva y permanecen alojadas en un centro dispuesto para afrontar la emergencia.
El último registro informado por Prefectura Naval Argentina muestra que el nivel continúa en valores críticos. El río ya había superado el domingo el nivel de alerta, establecido en 7,50 metros, y actualmente se encuentra prácticamente en la marca de evacuación.
Defensa Civil mantiene desplegado el dispositivo de asistencia y sigue especialmente la evolución del río ante la posibilidad de que continúe creciendo.
Tres familias fueron evacuadas preventivamente
El director de Defensa Civil, Jorge Jiménez, confirmó a El Litoral que hasta el momento fueron trasladadas tres familias.
“Tres familias evacuadas de forma preventiva, son alrededor de 13 personas, ocho niños y el resto adultos”, precisó.
Los afectados fueron alojados en el Regimiento de Infantería de Monte Nº5, donde funciona la base operativa de Defensa Civil y se acondicionó un espacio para recibir a quienes deban abandonar sus viviendas mientras continúe la emergencia.
Entre las personas asistidas también se encuentra un adulto mayor.
Controles médicos para las personas asistidas
Jiménez explicó que las familias son sometidas a una evaluación sanitaria una vez que llegan al centro dispuesto para los evacuados.
“Ni bien llegan al centro de evacuados, Salud Municipal les hace un chequeo general y vacunas. Están todos en perfecto estado. Tenemos un adulto mayor”, detalló.
De esta manera, las 13 personas trasladadas permanecen bajo asistencia de los equipos que participan del operativo.
Hasta el momento, según la información proporcionada, no se reportaron inconvenientes de salud entre los evacuados.
El río superó ampliamente el nivel de alerta
La situación genera preocupación debido a la rápida aproximación del río a la marca establecida oficialmente para la evacuación.
El nivel de alerta en Paso de los Libres es de 7,50 metros, por lo que con el registro de 8,49 metros el Uruguay se ubicó 99 centímetros por encima de esa referencia.
Al mismo tiempo, quedó solamente un centímetro por debajo de los 8,50 metros, nivel fijado para la evacuación.
Las familias que ya dejaron sus hogares fueron trasladadas de forma preventiva, antes de que el río alcanzara formalmente esa marca.
Mantienen el operativo por la creciente
Defensa Civil y los organismos involucrados mantienen activo el esquema de asistencia ante la evolución del río Uruguay.
La atención está centrada en los próximos registros hidrométricos y en las zonas que podrían resultar afectadas si continúa el ascenso.
Mientras tanto, las tres familias evacuadas preventivamente permanecen alojadas en el Regimiento de Infantería de Monte Nº5, donde reciben asistencia hasta que las condiciones permitan regresar a sus viviendas.