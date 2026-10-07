Un débito automático duplicado puede revertirse: cómo solicitar la devolución

Un cobro duplicado por débito automático puede reclamarse ante el banco donde está radicada la cuenta para solicitar la devolución del dinero. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) establece que el pedido de reversión debe realizarse dentro de los 30 días corridos contados desde la fecha del débito.

Este mecanismo de pago permite abonar servicios, impuestos y otros compromisos directamente desde una cuenta bancaria. Sin embargo, si aparece un importe que no corresponde o dos movimientos por una misma factura, es necesario revisar las operaciones antes de iniciar el reclamo.

El primer paso es comparar los movimientos de la cuenta con la factura del servicio y los comprobantes de pago. Esa documentación permite identificar el cobro cuestionado y respaldar la solicitud de devolución.

Cómo solicitar la reversión y qué plazos rigen

Cuando el dinero ya fue debitado, el usuario puede pedir la reversión ante su entidad financiera o la empresa que presta el servicio. El plazo de 30 días corridos comienza a contarse desde la operación, por lo que conviene registrar la fecha exacta del movimiento.

La normativa del BCRA contempla la devolución dentro de las 72 horas hábiles siguientes a la recepción de la solicitud por parte del banco. Se trata de horas hábiles, una precisión que debe tenerse en cuenta al calcular el plazo de reintegro.

La gestión puede iniciarse mediante las opciones que ofrezca la entidad en su home banking o por sus canales de atención. Al reclamar un débito automático, es conveniente conservar el comprobante del trámite y el número de gestión para consultar su estado.

Qué documentación guardar y dónde reclamar

Además del resumen bancario y la factura, conviene guardar los comprobantes de pago, los números de reclamo y los correos o mensajes intercambiados con el banco y la empresa. Estos registros permiten documentar tanto el cobro como las gestiones realizadas.

El BCRA también indica que, frente a un débito no consentido, se puede reclamar ante la empresa que lo originó. Si el proveedor no responde o no resuelve el problema, el caso puede presentarse ante Defensa del Consumidor.

El trámite ante ese organismo es gratuito y puede iniciarse por internet mediante la Ventanilla Federal Única de Defensa del Consumidor. La presentación se deriva a la autoridad correspondiente y requiere datos personales, información del proveedor y una descripción del reclamo.

Cómo evitar nuevos cobros no deseados

Para impedir que se repitan las operaciones, el usuario puede solicitar la baja definitiva del débito automático ante el banco. El BCRA reconoce que esta gestión puede realizarse por decisión del titular de la cuenta.

El organismo recomienda pedir la baja también ante la empresa receptora de los fondos, para que deje de generar nuevos débitos. Es conveniente conservar las constancias de ambas solicitudes.

Otra opción, cuando el cobro todavía no se realizó, es solicitar la suspensión de una operación puntual, conocida como “stop debit”. Esa herramienta permite frenar un débito específico y se diferencia de la reversión, que se utiliza para pedir la devolución de dinero ya descontado.