Emoción en San Agustín por la llegada de la Virgen del Rosario: “Ella nunca nos abandona”

Emoción en San Agustín por la llegada de la Virgen del Rosario

La caravana de la Virgen del Rosario llegó este miércoles al barrio San Agustín de Paraná, donde numerosos fieles se congregaron frente a la parroquia Cristo Peregrino para recibir a la patrona de la ciudad. Con flores, rosarios, cantos y muestras de profunda emoción, vecinos acompañaron el paso de la imagen durante su tradicional recorrido.

La llegada fue seguida en vivo por Elonce y, mientras la imagen se acercaba, cada vez más personas se sumaron a la celebración. Algunas aguardaron con flores en sus manos, mientras otras llevaron rosarios y recipientes con agua para recibir la bendición.

Los testimonios estuvieron atravesados por el agradecimiento, pero también por los pedidos relacionados con la salud, el trabajo, la paz y las necesidades de las familias del barrio.

“Que derrame sus bendiciones”

Una de las mujeres que aguardaba el paso de la imagen contó a Elonce que se acercó especialmente para entregar flores.

“Esperando a nuestra madre, que derrame sus bendiciones en su día, con mucha salud, mucho trabajo, paz y amor”, expresó.

Consultada sobre qué significa para ella la Virgen, respondió emocionada: “Todo. Corazón, bendición, todo”.

La fiel explicó que la jornada también era una oportunidad para pensar en quienes atraviesan momentos difíciles: “Se le agradece por trabajo, por salud y pedir también por todo nuestro barrio”.

Llegó con el pie enyesado para agradecer

Entre las historias que marcaron el paso de la caravana estuvo la de una mujer que, pese a tener uno de sus pies enyesados, decidió acercarse hasta la parroquia Cristo Peregrino.

“Como todos los años, agradeciendo por todos los milagros que ha hecho en la familia”, contó.

La mujer destacó que no quería perderse la oportunidad de acompañar nuevamente la celebración. “Es un momento muy emocionante y gracias a Dios pude venir a agradecer como todos los años”, sostuvo.

A su alrededor, otros vecinos también expresaron su alegría por poder participar de la jornada y acompañar el recorrido de la patrona.

“Ella siempre nos acompaña y nunca nos abandona”

Uno de los testimonios más emotivos se produjo cuando la imagen llegó frente a la comunidad de Cristo Peregrino.

“Bendecida y gozosa de recibir a nuestra madre. Ella siempre nos acompaña y nunca nos abandona como hijos, nunca nos abandona”, expresó una de las mujeres.

La fiel destacó la devoción de la comunidad y la importancia de María como figura de intercesión.

“Es el amor que acá la comunidad de Cristo Peregrino y tantas otras comunidades manifiestan en la fe, en esa fe a la madre intercesora”, afirmó.

Y agregó: “Ella transmite emoción, paz, alegría. Ella bendice a sus hijos. Así que pido por los que no tienen trabajo y los que están enfermos. Estoy emocionada”.

Salud y agradecimiento entre los pedidos

Otra mujer se acercó con dificultades para movilizarse y contó que habitualmente concurre a la parroquia para rezar.

“Ando mal de mis huesos, de mi vista, de mi memoria”, expresó al hablar de su situación.

La vecina explicó que el templo forma parte de su vida cotidiana: “Yo vengo acá porque no puedo caminar, entonces vengo los domingos o a la hora de la siesta que camino. Vengo a orar acá y a conversar con Dios”.

Otros integrantes de la comunidad resumieron el sentimiento de la jornada: “Realmente agradecidos, somos de acá de la comunidad, así que vinimos a acompañar a nuestra madre”.

Flores, rosarios y agua para bendecir

Cuando la imagen llegó al lugar, los vecinos se acercaron para dejar las ofrendas que habían preparado.

Flores, rosarios y agua fueron algunos de los elementos que los fieles presentaron durante los pocos minutos en los que la caravana permaneció en el sector.

La emoción también se reflejó entre quienes intentaban acercarse a la imagen antes de que retomara su recorrido por otros barrios de Paraná.

Luego de permanecer algunos minutos frente a Cristo Peregrino, la Virgen del Rosario se despidió de San Agustín y continuó con la tradicional caravana por la ciudad.

Emoción en San Agustín por la llegada de la Virgen del Rosario

Tránsito acompañó el recorrido

El operativo contó además con la participación de personal motorizado de Tránsito de la Municipalidad de Paraná.

Los agentes acompañaron el desplazamiento de la caravana y realizaron cortes momentáneos de circulación para permitir el paso seguro de los fieles y los vehículos que integraban la comitiva.

Por ese motivo, durante la jornada se recomendó a quienes circulen por las calles de Paraná hacerlo con precaución ante la posibilidad de encontrarse con cortes transitorios debido al paso de la caravana.

La imagen continuará visitando diferentes comunidades durante este 7 de octubre, día de Nuestra Señora del Rosario, en una celebración que volvió a reunir a cientos de vecinos alrededor de una de las tradiciones religiosas más arraigadas de Paraná.

Así se vivió la salida de la imagen de la Virgen