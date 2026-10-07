Feriado local: Paraná celebra a su patrona, Nuestra Señora del Rosario

La ciudad de Paraná y toda la Arquidiócesis celebran este miércoles 7 de octubre la Fiesta de Nuestra Señora del Rosario, patrona de la capital entrerriana, aunque las condiciones meteorológicas obligaron a modificar parte del cronograma previsto.

Desde el Arzobispado confirmaron a Elonce que quedó suspendida la procesión que iba a partir desde la parroquia San Miguel y finalizar en la Catedral Metropolitana, debido a la alerta por tormentas que rige para gran parte de Entre Ríos.

En tanto, se mantiene la caravana con la imagen de la Virgen por diferentes parroquias, que comenzará a las 10 y se extenderá durante buena parte de la jornada. Además, la misa central fue reprogramada para las 17.30 en la Catedral Metropolitana y será presidida por monseñor Raúl Martín.

La caravana por las parroquias

La recorrida con la imagen de Nuestra Señora del Rosario comenzará a las 10. La primera parada será en la parroquia Virgen del Carmen y posteriormente continuará hacia Inmaculado Corazón de María, en Bajada Grande, y Nuestra Señora de Guadalupe.

El itinerario seguirá por Cristo Peregrino, San Agustín, San Juan Bautista y Nuestra Señora de la Piedad. Luego, la imagen llegará a las parroquias Sagrado Corazón de Jesús, Santa Ana, Santa Lucía y Santo Domingo Savio.

Posteriormente, la caravana continuará por San José Obrero, Nuestra Señora de Pompeya, San Francisco de Borja, Virgen de la Medalla Milagrosa y Santa Rafaela María, además del Seminario Arquidiocesano.

El último tramo del recorrido

En la etapa final, la imagen pasará por las parroquias Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora de la Esperanza, San Cayetano, San Roque, San Juan Bosco y Santa Teresita.

El recorrido culminará en la parroquia San Miguel. Desde allí estaba previsto que comenzara la procesión hacia la Catedral Metropolitana, pero esa actividad fue suspendida debido a las condiciones meteorológicas previstas para este miércoles.

De esta manera, la celebración continuará directamente con la misa central de las 17.30 en la Catedral, encabezada por el arzobispo de Paraná, monseñor Raúl Martín.

Una devoción vinculada con los orígenes de Paraná

La celebración de Nuestra Señora del Rosario está estrechamente ligada con la historia religiosa de Paraná. De acuerdo con los antecedentes difundidos por la Arquidiócesis, la devoción a esta advocación mariana se extendió desde los primeros tiempos de la evangelización en la región.

La Virgen del Rosario fue elegida patrona de Paraná mediante un plebiscito popular realizado el 1º de enero de 1825. En aquella oportunidad, la población debía optar entre Nuestra Señora del Rosario, San Miguel Arcángel y Santa Rosa de Lima.

La elección tuvo lugar en un contexto en el que la población se había nucleado alrededor de una capilla dedicada a la Virgen del Rosario, situada en un sector conocido entonces como la “Bajada de Paraná”, a orillas del río.

La historia de la patrona

En 1730 se creó una parroquia en ese lugar y el padre Francisco Arias Montiel, considerado el primer párroco, difundió la devoción a Nuestra Señora del Rosario. Según la reseña histórica de la Arquidiócesis, también impulsó escuelas y desarrolló tareas de evangelización y vinculación con las comunidades originarias.

Su sucesor, el padre Francisco Álvarez, promovió posteriormente la elección de un patrono o patrona para la ciudad. Así se concretó el plebiscito popular que finalmente consagró a Nuestra Señora del Rosario.

Décadas más tarde, la advocación continuó ocupando un lugar central en la vida religiosa entrerriana. En 1944, monseñor Guilland consagró toda la diócesis a la Virgen del Rosario y, posteriormente, monseñor Tortolo realizó la coronación solemne de la patrona de la capital provincial.

La Fiesta de Nuestra Señora del Rosario se celebra cada 7 de octubre y constituye una de las fechas centrales del calendario religioso de Paraná.

Feriado local

Este miércoles por la celebración de Nuestra Señora del Rosario es un feriado local. La jornada modifica el funcionamiento de diferentes actividades y servicios. No habrá atención al público en bancos ni en dependencias de la administración pública y las escuelas permanecerán cerradas.

En cambio, los hospitales mantendrán su funcionamiento habitual, al igual que servicios públicos esenciales como la recolección de residuos.

El transporte urbano de pasajeros tendrá una frecuencia correspondiente al cronograma de los sábados.

De esta manera, quienes deban movilizarse en colectivo tendrán que considerar las modificaciones en las frecuencias habituales de los días laborables.

La recolección de residuos, en tanto, se desarrollará con normalidad durante la jornada.

Qué pasa con los comercios

En el caso de la actividad comercial, la situación será diferente. Al tratarse de un feriado local, la apertura de los negocios suele quedar sujeta a la decisión de cada comerciante.

Por ese motivo, se espera que haya locales que mantengan sus puertas abiertas y otros que opten por no trabajar o hacerlo con horarios reducidos.

Como antecedente, durante el anterior feriado provincial en honor a San Miguel Arcángel, numerosos comerciantes decidieron abrir sus establecimientos ante la necesidad de sostener el nivel de ventas.