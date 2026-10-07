La Virgen del Rosario recorre Paraná en una emotiva caravana: “Va a repartir bendiciones”

La tradicional caravana de la Virgen del Rosario comenzó pasadas las 10 de este miércoles 7 de octubre desde la Catedral de Paraná, en el marco de la celebración de la patrona de la capital entrerriana. La imagen recorrerá durante la jornada diferentes parroquias y barrios, acompañada por fieles que se sumaron desde los primeros minutos.

El padre Javier Velicogna dialogó con Elonce momentos antes de la partida y explicó que la actividad se convirtió en una tradición que se mantiene desde hace varios años. “Estamos una vez más saliendo con la imagen de la Virgen, recorriendo las parroquias en los barrios”, expresó el sacerdote.

La Virgen del Rosario recorre Paraná en una emotiva caravana

La caravana partió desde la Catedral y comenzó un extenso itinerario por diferentes puntos de la capital provincial. “Comenzamos con la parroquia del Carmen como primera parroquia y después vamos a Bajada Grande. Ahí vamos recorriendo parroquia por parroquia”, explicó Velicogna.

El paso por Bajada Grande tendrá además un significado especial, debido a la historia de la imagen de la patrona de Paraná. “Va a ir por el lugar original desde donde vino la imagen, de Bajada Grande”, indicó el sacerdote.

"Cuando escuchen que va a llegar a su comunidad, traten de acercarse para saludarla, pedir alguna oración, una bendición”, invitó al tiempo que expresó: "María va a repartir bendiciones de parte de Dios, de Jesús, para todas las comunidades”.

La salida estuvo acompañada por sirenas, vehículos, bicicletas y numerosos fieles que se acercaron hasta la Catedral para despedir a la imagen antes del inicio del recorrido.

“María nos va a llevar a Jesús”

Consultado acerca del sentido religioso de la jornada y de aquello que los fieles pueden pedir o agradecer durante el paso de la imagen, el sacerdote puso el acento en el agradecimiento.

“Primero, agradecer todos los dones que vienen de Dios, porque María es aquella que también reza por nosotros, intercede por nosotros”, sostuvo.

Y agregó: “Si nos vamos acercando a María, María nos va a llevar a Jesús, y eso es importante”.

Velicogna definió además a la Virgen del Rosario como “patrona, fundadora, reina, madre y señora de Paraná”.

Fieles acompañaron la salida desde la Catedral

La partida estuvo marcada por la emoción de quienes año tras año participan de la celebración.

Una de las mujeres que se acercó hasta la Catedral contó a Elonce que volvió a acompañar a la Virgen como lo hizo en anteriores oportunidades.

“Muy emocionada. La verdad que hemos tenido la suerte de acompañarla todos los años, así que una vez más estamos acá”, expresó.

Ante la consulta sobre si la jornada era principalmente para pedir o agradecer, respondió: “Se agradece y siempre se pide un poquito más por salud, por trabajo, por nuestra familia, así que vamos a acompañarla”.

También hubo vecinos que comenzaron el recorrido en bicicleta junto a la imagen, mientras otros aguardarán su paso por los distintos barrios y parroquias.

A qué hora regresará la Virgen a la Catedral

La caravana permanecerá durante buena parte de la jornada recorriendo Paraná y se espera que vuelva al centro durante la tarde.

“Estamos llegando a las cinco de la tarde, 17.15”, anticipó Velicogna sobre el horario estimado para el regreso.

Posteriormente, está prevista la celebración de la misa a las 17.30 en la Catedral de Paraná, como parte de las actividades por el día de Nuestra Señora del Rosario.

Así, la patrona volvió a recorrer las calles de la ciudad en una jornada marcada por la fe, los agradecimientos y los pedidos de los fieles que acompañan una tradición que se renueva cada 7 de octubre.