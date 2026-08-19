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Policiales Elonce accedió a las imágenes del siniestro

Choque entre dos camionetas en avenida Laurencena: video del momento del accidente

El choque entre dos camionetas en avenida Laurencena ocurrió frente a una estación de servicios. Elonce accedió al video que registró el impacto. No hubo personas lesionadas, aunque una conductora debió ser asistida.

19 de Agosto de 2026
El momento del choque.
El momento del choque. Foto: (Elonce).

REDACCIÓN ELONCE

El choque entre dos camionetas en avenida Laurencena ocurrió frente a una estación de servicios. Elonce accedió al video que registró el impacto. No hubo personas lesionadas, aunque una conductora debió ser asistida.

El choque entre dos camionetas en avenida Laurencena ocurrió durante la tarde de este miércoles, a la altura de calle Bolívar, frente a una estación de servicios de Paraná. El accidente quedó registrado por una cámara de seguridad, ubicada en el punto de expendio de combustibles y Elonce accedió al video del momento del impacto.

Según pudo conocer este medio, una Chevrolet Spin había cargado combustible y se retiraba de la estación cuando su conductor intentó incorporarse a avenida Laurencena. En ese momento, impactó contra una Chevrolet Captiva Premier que circulaba por la arteria en sentido este-oeste.

Las imágenes muestran la secuencia del siniestro y el instante en que ambos vehículos colisionaron. Las dos camionetas sufrieron daños en sus sectores delanteros.

 

No hubo personas lesionadas

 

A pesar del impacto, no se registraron heridos. La conductora de la Captiva presentó un estado de nervios y llanto tras el accidente, por lo que fue contenida y asistida por personal policial que intervino en el lugar.

El incidente provocó inconvenientes momentáneos en la circulación mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes.

 

Choque entre dos camionetas en Avenida Laurencena de Paraná

Temas:

Paraná Choque Accidente
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