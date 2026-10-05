Bajante de un dique dejó al descubierto la imagen de la Virgen

El bajo nivel del agua en el dique Potrerillos, permite observar la imagen de una Virgen que fue colocada por buzos y que generalmente permanece sumergida en el embalse.
La bajante del dique Potrerillos, en Mendoza, dejó al descubierto una imagen de la Virgen que habitualmente permanece sumergida en las aguas del embalse. La figura fue colocada allí por buzos y ahora puede observarse desde las embarcaciones que navegan por la zona.
La aparición de la imagen en la superficie llamó la atención de quienes practican deportes náuticos en Potrerillos. Integrantes de un club de windsurf de la zona registraron imágenes y videos de la Virgen y compartieron el hallazgo.
Según explicó una de las autoridades del club, la imagen fue colocada originalmente por buzos y permanecía bajo el agua. El descenso del nivel del embalse hizo que ahora pueda verse desde las embarcaciones que pasan cerca del lugar.
“Ahora se ve porque bajó el agua, pero después vuelve a subir”, explicó la persona consultada al respecto. La misma fuente destacó el impacto que genera encontrarse con la imagen en medio del lago y el significado espiritual que tiene para quienes conocen el lugar.
La imagen no apareció recientemente en el dique. Su presencia bajo el agua ya había sido documentada anteriormente. Según trascendió, la Virgen puede encontrarse a unos 20 metros de profundidad, según el nivel del agua en el dique.
El bajo caudal del agua permite que la figura pueda ser observada sin necesidad de sumergirse, aunque, como explicó la autoridad del club de windsurf, cuando el nivel vuelva a subir la imagen volverá a quedar bajo el agua.
Imágenes de la Virgen sumergida