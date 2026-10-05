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Sociedad Pronóstico del tiempo

Lunes nublado y sin lluvias: cómo estará el tiempo en el inicio de la semana  

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este lunes una jornada mayormente nublada en Paraná, con una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 23°C. El miércoles volverían las lluvias.

5 de Octubre de 2026
Se esperan días nublados y poco sol
Se esperan días nublados y poco sol

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este lunes una jornada mayormente nublada en Paraná, con una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 23°C. El miércoles volverían las lluvias.

El comienzo de la semana se presentará con cielo mayormente nublado y temperaturas templadas en Paraná, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para este lunes 5 de octubre se espera una mínima de 14°C y una máxima que alcanzaría los 23°C, sin lluvias previstas durante la jornada.

 

Durante las primeras horas del día, el cielo permanecerá mayormente nublado, con una temperatura que rondaría los 14°C. Los vientos soplarían desde el sector este, con velocidades leves de alrededor de 12 a 13 kilómetros por hora.

Cómo continuaría la jornada

Para la tarde, el SMN anticipa que continuaría la nubosidad y la temperatura ascendería hasta alcanzar los 23°C. No se esperan precipitaciones y los vientos mantendrían su orientación este, con velocidades moderadas.

 

Por la noche, las condiciones se mantendrían estables, con cielo nublado y una temperatura cercana a los 17°C.

 

Para el martes se espera una jornada todavía templada, mientras que miércoles y jueves aparecían como los días con mayor inestabilidad, con probabilidad de precipitaciones y temperaturas más bajas. Posteriormente, las condiciones tenderían a mejorar durante el fin de semana.

Temas:

pronostico Paraná temperaturas SMN meteorología
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