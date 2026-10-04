Qué provincias están bajo alerta meteorológica para los próximos días

La alerta meteorológica se concentra en distintos sectores del país, mientras se prevén lluvias abundantes en el norte argentino y un marcado ingreso de aire frío en el centro.
El mapa de alerta meteorológica para los próximos días mostró un escenario cambiante en distintas regiones del país, con lluvias que podrían dejar importantes acumulados en el norte argentino y un descenso de las temperaturas asociado al ingreso de aire frío en el centro. Las precipitaciones se presentarían de manera heterogénea y algunos sectores podrían recibir más de 100 milímetros hasta el sábado.
De acuerdo con el panorama previsto, los mayores acumulados se concentrarían sobre el NEA, donde algunas localidades podrían registrar valores elevados. Posadas aparece entre los sectores con mayor volumen de precipitación, con acumulados cercanos a los 160 milímetros. En Formosa, en tanto, se estimaron registros próximos a los 80 milímetros, mientras que Resistencia podría alcanzar alrededor de 70 milímetros.
El escenario también contempló lluvias en otras zonas del país, aunque con acumulados menores. San Luis podría recibir cerca de 60 milímetros y Tucumán presentaría valores próximos a los 50 milímetros. En La Pampa, los registros rondarían los 40 milímetros, aunque la distribución de las precipitaciones dependería de la evolución de cada sistema.
Lluvias abundantes en el norte
La situación meteorológica generaría contrastes importantes durante la semana. En las provincias del norte, las precipitaciones podrían favorecer la recuperación de las reservas de humedad de los suelos después de períodos con menor disponibilidad de agua. Sin embargo, la concentración de lluvias en lapsos determinados también podría generar excesos puntuales.
En ese sentido, los sectores que recibieran los mayores acumulados podrían afrontar condiciones de anegamiento temporario y dificultades para realizar tareas agrícolas. La irregularidad espacial de las precipitaciones sería uno de los principales factores a tener en cuenta, debido a que las lluvias no se distribuirían de manera uniforme.
El mapa de precipitaciones hasta el sábado mostró, además, acumulados relevantes hacia el oeste y centro del territorio nacional. La evolución de los sistemas durante los próximos días determinaría finalmente qué zonas recibirían los mayores volúmenes y cuáles quedarían al margen de las lluvias más significativas.
Aire frío en el centro del país
Mientras el norte tendría como principal protagonista a las precipitaciones, en el centro del país el ingreso de aire frío sería uno de los fenómenos que requerirían mayor seguimiento. El descenso térmico podría modificar las condiciones previstas para diferentes actividades, especialmente en aquellas vinculadas con la producción agropecuaria.
La llegada de temperaturas más bajas tendría especial importancia en áreas donde los cultivos se encuentren en etapas tempranas de desarrollo. La combinación entre humedad, lluvias y posterior descenso térmico podría generar condiciones que deberán ser monitoreadas por los productores durante los próximos días.
El panorama general, por lo tanto, presentó una semana con condiciones meteorológicas diferentes según la región. Mientras el norte argentino tendría mayores probabilidades de recibir precipitaciones abundantes, el centro estaría condicionado por el avance del aire frío y por cambios en las temperaturas.