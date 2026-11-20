El río Paraná desde el aire: la creciente junto al Túnel.

La creciente del río Paraná en la zona del Túnel Subfluvial quedó reflejada en imágenes aéreas que muestran la magnitud del avance del agua en el sector que conecta las ciudades de Paraná y Santa Fe. El fenómeno mantiene elevados los niveles del río en ambas capitales provinciales.

Según los últimos registros de Prefectura Naval Argentina, este viernes 20 de noviembre, a las 12 horas, el río Paraná alcanzó los 5,70 metros en el puerto de Paraná, sin variaciones respecto de la medición realizada a las 9.

En Santa Fe, el registro del mediodía fue de 5,87 metros, también estacionario respecto de la medición anterior. Ambas ciudades permanecen por encima de sus respectivas cotas de evacuación, establecidas en 5 metros para Paraná y 5,70 metros para Santa Fe.

La creciente del Paraná vista desde el aire

Las imágenes aéreas permiten apreciar la extensión del agua en las inmediaciones del Túnel Subfluvial, una zona donde el paisaje está marcado por el río y los terrenos ribereños.

En Paraná, la altura actual supera en 70 centímetros el nivel de evacuación y en un metro la cota de alerta, fijada en 4,70 metros. En Santa Fe, el río permanece 17 centímetros por encima de su umbral de evacuación.

El fenómeno se produjo después de un importante crecimiento durante el último mes. Entre el 18 de octubre y el 18 de noviembre, el río aumentó aproximadamente dos metros frente a la capital entrerriana.

Qué anticipó el INA sobre la evolución del río

El Instituto Nacional del Agua (INA) indicó que la actual onda de crecida estaría llegando a su etapa final en el tramo comprendido entre Santa Fe y Paraná.

"Se prevé que se mantenga esta estabilidad y lentamente se va a notar un leve descenso en las próximas semanas", señalaron desde Prefectura a Elonce.

Sin embargo, las autoridades advirtieron que la bajante será gradual y que los niveles continuarán elevados durante los próximos días. Por ese motivo, persiste la necesidad de mantener las precauciones en las zonas ribereñas afectadas.