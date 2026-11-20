La crecida del río Paraná motivó nuevas medidas de prevención para las actividades náuticas y el cuidado de las zonas costeras. La Municipalidad de Paraná y la Prefectura Naval Argentina difundieron un mapa que identifica los sectores habilitados para la práctica de deportes acuáticos, navegación recreativa y cruces permitidos para embarcaciones a remo, con el objetivo de reducir riesgos y proteger a las familias afectadas por el avance del agua.

Las recomendaciones cobran especial importancia ante la llegada de un nuevo fin de semana y el incremento de las actividades recreativas por las altas temperaturas. Las autoridades solicitan respetar las zonas delimitadas, reducir la velocidad de las embarcaciones y mantener distancia de la costa para evitar que el oleaje perjudique viviendas, instalaciones y espacios comprometidos por la inundación.

Según el último registro de Prefectura, de las 9 de este viernes, el río Paraná en el puerto de la capital entrerriana tiene una altura de 5,70 metros y presenta una situación de estabilidad.

El mapa de las zonas habilitadas para navegar en el río Paraná

Uno de los principales puntos de la campaña preventiva fue la difusión de un mapa que establece diferentes áreas para las actividades deportivas y recreativas. La distribución permite identificar dónde puede desarrollarse cada disciplina y cuáles son los sectores destinados al cruce de embarcaciones a remo.

De acuerdo con el esquema difundido por Prefectura, las zonas se encuentran identificadas mediante colores y letras:

- Zona A (verde): destinada a esquí acuático, wakeboard, motos de agua, jet ski y gomones de arrastre.

- Zonas B1 y B2 (celeste): habilitadas para yachting, windsurf, kitesurf y kitefoil.

- Zonas C1 y C2 (amarillo): destinadas a remo, canotaje y stand up paddle (SUP).

- Líneas amarillas discontinuas: identifican los sectores donde está permitido el cruce de embarcaciones a remo.

La delimitación busca ordenar la convivencia entre las distintas actividades y evitar situaciones de riesgo, especialmente en un contexto de mayor caudal, presencia de elementos flotantes y sectores ribereños inundados.

Piden navegar a más de 200 metros de la costa

Otra de las recomendaciones centrales está dirigida a quienes utilizan lanchas, embarcaciones deportivas y motos de agua. Prefectura solicita circular a velocidad mínima por el canal secundario, a más de 200 metros de la costa, para disminuir el oleaje sobre los sectores afectados.

El movimiento del agua generado por las embarcaciones puede ingresar a viviendas cercanas al río, provocar daños en instalaciones y complicar aún más la situación de las familias que permanecen en las zonas inundadas.

Además, las autoridades recomendaron verificar las condiciones generales de las embarcaciones, controlar el combustible disponible, contar con matafuegos y los elementos de seguridad correspondientes.

También advirtieron sobre la presencia de troncos, camalotes y otros restos flotantes que pueden dificultar la navegación o provocar accidentes.

Recomendaciones para kayak, remo y stand up paddle

Para quienes practican kayak, remo y SUP, Prefectura estableció una serie de cuidados específicos. Entre ellos, indicó que estas actividades deben realizarse únicamente durante las horas de luz diurna, con chaleco salvavidas o dispositivo de ayuda a la flotación (DAF).

Asimismo, recomendó consultar las condiciones meteorológicas antes de ingresar al río, utilizar ropa de colores llamativos, llevar un remo de repuesto y comunicar previamente el recorrido previsto.

Otra indicación fue mantenerse alejado de las embarcaciones de gran porte y, en caso de vuelco, no abandonar el kayak, la embarcación o la tabla.

En cuanto al cruce de canales, las autoridades señalaron que debe efectuarse de manera perpendicular y en el menor tiempo posible, utilizando los sectores habilitados en el mapa.

Las escuelas e instructores de actividades náuticas, por su parte, deberán garantizar el acompañamiento permanente de quienes participan de las prácticas.

Precauciones en el borde costero y las zonas inundadas

Las recomendaciones también están dirigidas a quienes permanecen o realizan actividades en las inmediaciones del río.

Prefectura advirtió que tanto adultos como niños deben evitar ingresar al agua en los sectores afectados por la crecida, ante la posible presencia de serpientes y otros animales silvestres desplazados por la inundación.

Además, recordó la necesidad de respetar la capacidad máxima de pasajeros y peso de las embarcaciones, y de viajar siempre sentados para reducir riesgos.

Entre las zonas costeras comprometidas por el avance del río se encuentran Bajada Grande, La Toma, Puerto Sánchez y Thompson, además de instalaciones de clubes náuticos y escuelas deportivas.

Teléfonos de emergencia ante incidentes en el río

La Municipalidad y Prefectura difundieron los siguientes contactos para solicitar asistencia: