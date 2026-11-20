Delincuentes rompieron el vidrio de su automóvil y le sustrajeron herramientas de trabajo. El electricista expresó a Elonce su angustia por las pérdidas económicas sufridas.
Un electricista de la ciudad de Paraná sufrió el robo de herramientas valuadas en casi un millón de pesos durante la madrugada de este viernes, en calle Garay, casi Córdoba. Los delincuentes rompieron uno de los vidrios de su automóvil y sustrajeron tres maletines con equipos que utilizaba diariamente para desarrollar su actividad laboral.
En diálogo con Elonce, Leonardo Leiva, damnificado, contó que descubrió lo ocurrido cuando se disponía a comenzar su jornada de trabajo y encontró daños en su Citroën Xsara Picasso, tras lo cual advirtió que le faltaban varios elementos.
“Estaba por irme a trabajar y me encontré con que estaba el vidrio roto y me faltaban las herramientas”, dijo para indicar que entre los elementos sustraídos había un rotomartillo profesional, un taladro a batería, un taladro atornillador, herramientas manuales y una caja de tubos de 108 piezas. Todo se encontraba distribuido en tres maletines que habían quedado dentro del vehículo.
Al ser consultado sobre el valor económico de lo robado, Leiva estimó: “Creo que debe estar cerca del millón de pesos. No tengo los precios actualizados”.
El trabajador consideró que el hecho pudo haberse producido durante la tormenta que afectó a la ciudad en horas de la madrugada, aunque aclaró que desconocía el momento exacto en que ingresaron al automóvil.
“Tengo bronca y angustia”
El robo tuvo consecuencias directas sobre la actividad económica del damnificado, debido a que los equipos sustraídos eran indispensables para realizar instalaciones y reparaciones eléctricas.
“Es mucha plata en herramientas que me están cortando un brazo ahora para poder trabajar y la verdad que estoy con bronca y angustia”, expresó Leiva ante las cámaras de Elonce.
El electricista, quien se formó como técnico en 2005 y lleva años dedicado al oficio, también manifestó su incertidumbre sobre cómo afrontar los compromisos laborales previstos para este viernes.
“Me cuesta aceptar lo que pasó. Tengo bronca y tristeza. Tengo que ir a trabajar y no sé, voy a ver cómo lo resuelvo”, lamentó.
Tras descubrir el robo, Leiva dio aviso a las autoridades. Personal policial acudió al domicilio y posteriormente intervino Criminalística para realizar las primeras pericias sobre el vehículo.
“Vino la Policía, me tomó los datos, Criminalística intentó sacar huellas pero no tuvieron éxito porque estaba mojado”, explicó.
Además de la pérdida de los equipos, el damnificado deberá afrontar los gastos de reparación del automóvil. El daño se produjo en uno de los vidrios traseros, por donde los delincuentes habrían retirado los maletines.
Preocupación por los hechos de inseguridad en la zona
El trabajador también se refirió a situaciones de inseguridad que, según aseguró, se repiten en la zona donde reside.
“Es una constante ver gente buscando qué puede llevarse, andan todo el tiempo mirando las casas, abriendo los tachos, mirando los autos y un descuido salís perdiendo”, manifestó.
Pidió colaboración para recuperar las herramientas
Finalmente, Leiva solicitó la colaboración de la comunidad para intentar recuperar los equipos. En particular, pidió prestar atención a posibles publicaciones de venta de herramientas similares en redes sociales.
“Si ven alguna publicación o le ofrecen herramientas, maletines negros y un maletín de tubos color azul”, pidió que se comuniquen con él.
Para recibir información, el electricista difundió su número de contacto: 343 611 6542. Elonce.com