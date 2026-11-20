Efectivos de Gendarmería Nacional encontraron 12.500 paquetes de cigarrillos de contrabando abandonados en una zona descampada de Villa Pehuenia, en la provincia de Neuquén, cerca de la frontera con Chile. El cargamento estaba distribuido en 25 bultos y fue valuado en más de 16.250.000 pesos, según informó oficialmente la fuerza este jueves 19 de noviembre.

El hallazgo se produjo cuando integrantes de la Sección Icalma, junto con personal de la Sección Núcleo, ambas dependientes del Escuadrón 32 Aluminé, realizaban tareas de patrullaje en inmediaciones de la bifurcación de las rutas provinciales 13 y 23.

Durante el recorrido, los uniformados detectaron 25 bultos abandonados en un sector inhóspito y desolado, a la vera del río El Arco, en cercanías del límite internacional con la República de Chile.

Ante el hallazgo, los gendarmes establecieron comunicación con la Unidad Fiscal Federal de Mendoza, que autorizó la inspección del cargamento en presencia de testigos y su posterior traslado hasta las instalaciones de la subunidad.

Una vez que se realizó la apertura de los paquetes, los efectivos comprobaron que contenían 12.500 atados de cigarrillos de origen extranjero que carecían de la documentación aduanera correspondiente.

El valor estimado de la mercadería superó los 16.250.000 pesos, por lo que se dispuso su secuestro y el inicio de las actuaciones judiciales correspondientes.

Por disposición de la autoridad judicial interviniente, se labraron las actuaciones por presunta infracción a la Ley 22.415, correspondiente al Código Aduanero argentino.

Según informó Gendarmería Nacional, el hallazgo de los cigarrillos estuvo vinculado con una investigación de mayor alcance sobre una organización dedicada al contrabando de mercadería.

A partir de este procedimiento, se desarrollaron distintos allanamientos en Mendoza, Neuquén y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que permitieron avanzar en la desarticulación de una estructura delictiva que utilizaba diferentes rutas para sus operaciones ilegales.