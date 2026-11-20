La banda entrerriana Ke Personajes estrena este viernes 20 de noviembre su nueva canción “Me Odia, Me Ama”, el primer adelanto de su próximo proyecto musical. El lanzamiento estará acompañado por un videoclip protagonizado por Facundo Arana, Charlotte Caniggia y Barbie Ferrari, que se podrá ver desde las 20:20. La presentación marcó el inicio de una nueva etapa artística para el grupo liderado por Emanuel Noir, después de un año de giras internacionales, colaboraciones y reconocimientos.

El nuevo sencillo propone una renovación estética y sonora, con una orientación más juvenil y bailable. Según adelantó la producción, la canción mantiene elementos característicos de Ke Personajes, pero incorpora una propuesta diferente respecto de sus trabajos anteriores.

El lanzamiento, publicó MK prensa, también se produjo en un momento particular para la banda, luego de que Emanuel Noir permaneciera detenido entre el 7 y el 10 de noviembre en Concepción del Uruguay, tras protagonizar un episodio de violencia contra un efectivo policial dentro de un casino. Posteriormente, el músico reconoció públicamente su responsabilidad y pidió disculpas.

Un videoclip con Facundo Arana y Charlotte Caniggia

El video oficial de “Me Odia, Me Ama” fue filmado en el Palacio Sans Souci y contará con las actuaciones de Facundo Arana, Charlotte Caniggia y Barbie Ferrari, quienes participarán de una historia con una marcada estética cinematográfica.

La producción tomó como referencia el universo de las películas clásicas de mafia, especialmente El Padrino, y lo trasladó a una ambientación contemporánea. La trama incluirá situaciones de suspenso, secretos, engaños y un robo.

El videoclip estará disponible este viernes 20 de noviembre, a partir de las 20:20, y acompañará el inicio de una nueva etapa musical del grupo.

Ke Personajes anunció una gira por Latinoamérica

Junto con el lanzamiento, la banda confirmó más de diez presentaciones internacionales para el próximo año, en el marco de su “Tour 13:13”.

La gira incluirá conciertos en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Guatemala, El Salvador, Perú y Colombia, ampliando el recorrido internacional que el grupo desarrolló durante 2026.

El anuncio llegó después de una extensa gira europea que llevó a Ke Personajes por España, Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia, Inglaterra, Dinamarca, Suecia y Suiza.

Durante el año también se presentaron en Chile, con conciertos en el Gran Arena Monticello y el Movistar Arena. En Colombia participaron por primera vez del Festival Cordillera, donde compartieron programación con Cultura Profética, Dread Mar I y Virus, entre otros artistas.

En Argentina, la banda recorrió distintas ciudades, entre ellas Neuquén, Mendoza, Olavarría, Corrientes, Tucumán, Córdoba, Mar del Plata y Rosario. Además, tenía prevista una presentación en Salta para completar su agenda nacional.

El lanzamiento de “Corazón Ausente” y sus colaboraciones

Durante 2026, Ke Personajes presentó su primer álbum de estudio, Corazón Ausente, un trabajo que recorrió diferentes etapas emocionales, desde situaciones de conflicto y desesperación hasta la aceptación y el amor propio.

El disco incluyó colaboraciones con artistas internacionales como J Balvin, Los Ángeles Azules y Santa Fe Klan, en una propuesta que combinó la identidad musical del grupo con diferentes estilos latinoamericanos.

Entre las colaboraciones destacadas del año se encontró “¿Qué andas haciendo?”, junto al cantante mexicano Carín León, presentada durante un concierto en el Movistar Arena. Según los datos difundidos por la producción, el sencillo superó los tres millones de reproducciones en Spotify.

La banda también trabajó con el grupo chileno Noche de Brujas en una nueva versión de “Me gusta todo de ti”, composición de Horacio Palencia. La reinterpretación reunió elementos musicales de ambos países y fue publicada en plataformas digitales.

Los reconocimientos internacionales de la banda

Uno de los principales acontecimientos de 2026 para Ke Personajes fue la nominación de Corazón Ausente a los Latin Grammy, en la categoría Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato.

De acuerdo con la información difundida por el equipo de prensa, el grupo se convirtió en la primera banda argentina en recibir una nominación en esa categoría.

Otro de los resultados destacados llegó con “De la A a la Z”, su colaboración con Los Ángeles Azules, que alcanzó el primer puesto del ranking Billboard Regional Mexican Airplay.

La canción también superó el millón de visualizaciones en YouTube y acumuló más de tres millones de reproducciones en Spotify, según las cifras comunicadas por la producción.

En cuanto a su presencia digital, Ke Personajes registró alrededor de ocho millones de oyentes mensuales en Spotify, impulsados por el lanzamiento de su álbum y las colaboraciones internacionales.

La banda también participó del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde obtuvo las Gaviotas de Plata y Oro, y formó parte del festival Vive Latino en México.

El antecedente de la detención de Emanuel Noir

El nuevo lanzamiento se conoció días después del episodio policial que involucró al cantante Emanuel Noir en Concepción del Uruguay, su ciudad de origen.

El músico fue detenido el sábado 7 de noviembre después de agredir a un efectivo policial dentro de un casino. Permaneció alojado en la Comisaría Primera de esa ciudad hasta el martes 10, cuando recuperó la libertad.

Tras lo sucedido, Noir publicó un comunicado en sus redes sociales en el que reconoció su conducta y expresó su arrepentimiento. “Hoy quiero pedir perdón. Cometí un error y nada de lo que pueda decir justifica lo que pasó. Me equivoqué y estoy profundamente arrepentido”, manifestó el cantante.

El episodio tuvo repercusión pública y ocurrió en medio de un año de intensa actividad artística para la banda, que continuó con su agenda de lanzamientos y presentaciones.