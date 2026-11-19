El Parador D, ubicado en la playa del Thompson de Paraná, se prepara para una nueva temporada de verano con propuestas gastronómicas y espacios para disfrutar al aire libre. A pesar de la creciente del río Paraná, el lugar continúa funcionando y busca llevar tranquilidad a quienes todavía tienen dudas sobre la posibilidad de acceder a la zona.

Matías Micheloud, referente del espacio, explicó que el objetivo es comunicar que tanto el Thompson como la playa siguen abiertos al público y que existen distintos accesos para llegar.

“Lo que queremos comunicar es que sí se puede venir, la gente lo está disfrutando. La playa, si bien ha crecido, el río ahora permite que sea mucho más extensa, que los chicos puedan jugar porque está más lindo, digamos, esa parte”, señaló.

En ese sentido, indicó que se puede ingresar por calle Ramírez, doblar en Ambrosetti y tomar el nuevo acceso de Puerta del Sol. También se encuentra habilitado el ingreso por bulevar Bravard.

Gastronomía y servicios para disfrutar de la playa

El parador ofrece distintas alternativas para quienes se acercan a pasar el día junto al río. La propuesta incluye bebidas, comidas, ensaladas de frutas y una proveeduría, además de música para acompañar las jornadas de playa.

“Estamos ofreciendo los servicios gastronómicos. Pueden venir a tomar o comer algo, tienen una proveeduría”, detalló Micheloud.

Entre las opciones disponibles mencionó pizzas, sándwiches de milanesa, empanadas, agua, cerveza y ensaladas de frutas. También destacó que los precios fueron pensados para que las familias puedan acceder a los servicios.

“Hay desde un sándwich de milanesa que es casi para compartir a 20.000 pesos, una pizza está 6.000 pesos, o sea, son precios muy accesibles”, precisó.

El referente recordó que durante la temporada anterior el Thompson tuvo una importante concurrencia y que, a partir de esa experiencia, trabajaron durante todo el año para mejorar las instalaciones y ampliar los servicios.

El movimiento nocturno también forma parte de la temporada

Además de la actividad durante el día, el espacio cuenta con propuestas para la noche. Durante el último fin de semana se inauguró el sector al aire libre del boliche Drake, que se suma al espacio interior que ya funcionaba.

“Este fin de semana pasado inauguramos el sector de shift, que es para que la gente pueda pasarla sin tener tanto calor. Pusimos un deck nuevo”, comentó Micheloud.

También adelantó que se incorporaron nuevos equipamientos de iluminación y que durante el próximo fin de semana el espacio nocturno abrirá sábado y domingo, aprovechando el feriado del lunes.

“Drake ya es una marca registrada de la ciudad para lo que es diversión en la noche y ahora con esto el parador también para disfrutar en familia, tarde y poder adquirir servicios”, sostuvo.

Horarios y acceso a sombrillas y reposeras

El Parador D comienza a brindar sus servicios aproximadamente a las 11 de la mañana. Según explicó Micheloud, los horarios se irán extendiendo a medida que avance la temporada, aumenten las temperaturas y finalice el ciclo lectivo.

“La idea es tener casi todo el día a partir de esa hora el servicio presente”, indicó.

Por otra parte, quienes visiten la playa habilitada del Thompson también pueden acceder al préstamo gratuito de sombrillas y reposeras, una iniciativa impulsada por la Municipalidad de Paraná. Para utilizarlas, deben presentar el DNI ante el personal de guardavidas.